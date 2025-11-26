IZJAVA AMRERIČKOG PREDSEDNIKA NOVINARIMA U AVIONU "ER FORS UAN" U KOJOJ JE BRANIO SPECIJALNOG IZASLANIKA

IZJAVA AMRERIČKOG PREDSEDNIKA NOVINARIMA U AVIONU "ER FORS UAN" U KOJOJ JE BRANIO SPECIJALNOG IZASLANIKA

Američki predsednik Donald Tramp umanjio je značaj nacrta "mirovnog plana" za Rusiju i Ukrajinu od 28 tačaka insistirajući da taj dokument nikada nije bio ništa više od "mape, koncepta".

Kijev post navodi da je Tramp to izjavio u trenutku kada se pojavljuju nova pitanja oko uloge njegovog izaslanika Stiva Vitkofa, za koji ukrajinski medij navodi da je investitor u nekretnine bez prethodnog diplomatskog iskustva.

Šef Bele kuće je predsedničkim avionom napustio Vašington i otišao na Floridu nakon burnog niza curenja informacija, osuđivanja i užurbanih revizija plana i u obraćanju novinarima u letelici više puta insistirao na tome da je nacrt "samo originalni predlog".

- To je bila samo mapa. To nije bio plan. To je bio koncept... Uzeli su (u razmatranje) svaku od 28 tačaka, a onda se svede na 22 tačke... Mnoge od njih smo rešili - kazao je Tramp predstavnicima medija tokom leta u "Er fors uan".

Na pitanje da li je od Ukrajine zatraženo da preda previše teritorije, Tramp je ocenio da bi "tokom narednih par meseci Rusija to mogla da osvoji".

Tramp je naveo da su ustupci Moskve u obećanju da će prekinuti borbe i da "neće uzimati više teritorije".

- Rok (za prihvatanje mirovog plana) za mene je kada se sve završi. A mislim da su se svi već umorili od borbi - poručio je Tramp.

Vitkof na udaru kritika

Neimenovani zapadni diplomata za Kijev post navodi da je transkript prošlomesečnog razgovora između Vitkofa i Putinovog savetnika Jurija Ušakova, koji je juče objavio Blumberg, odmah podstakao strahovanja da je Trampov izaslanik delovao kao kanal za ruske želje – "prao" je zahteve Moskve pre nego što bi ih predao Amerikancima na razmatranje.

U transkriptu, Vitkof je navodno pomenuo da će Ukrajina "morati da se odrekne teritorije" i pričao o tome kako bi Kremlj trebalo da prilagodi svoj stav Trampu.

Upitan o curenju informacija, Tramp ih je nazvao "vrlo standardnim oblikom pregovora", dodajući da je Vitkofov posao bio da "to proda Ukrajini".

- To je ono što radi posrednik u pregovorima. Morate da kažete: Gledajte, oni ovo žele... Pretpostavljam da on isto govori i Ukrajini - rekao je Tramp.

Zapadni zvaničnici su bili znatno manje popustljivi.

- Ako je ovo bio pokušaj da se ruski predlozi unesu u američki sistem, to je onda potpuno druga kategorija problema. Ništa u vezi s ovim procesom ne deluje disciplinovano, koherentno ili usklađeno sa bezbednošću NATO - rekao je visoki evropski diplomata sinoć za Kijev post.

Plan koji niko ne želi da polaže pravo

Prvobitno procureli nacrt od 28 tačaka zahtevao je od Ukrajine da preda dodatnu teritoriju, ograniči vojsku i odustane od članstva u NATO, što su bile odredbe koje su evropski lideri privatno nazvali "nepoželjnim" i koje su izgledale bliže listi želja Kremlja nego američkoj inicijativi.

Bela kuća je bila primorana na prepravku plana tokom vikenda, nakon što je državni sekretar Marko Rubio lično rekao saveznicima da je plan "autorsko delo SAD", nekoliko sati nakon što je više senatora kazalo da su od Rubija čuli da ga je u stvari sastavila Rusija.

Tokom pregovora u Ženevi ukrajinski i američki zvaničnici "skratili" su nacrt, navodno na 19 tačaka, kako bi uklonili najeksplozivnije elemente, uključujući teritorijalne ustupke.

Ali, visoki ukrajinski zvaničnik rekao je da su revizije "došle tek nakon potpune panike među partnerima" Kijeva.