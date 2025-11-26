Slušaj vest

Govor je privukao pažnju ne toliko zbog onoga što je rekao, nego zbog izraza lica tri evropska lidera.

Naime, nedugo nakon što je Volodimir Zelenski na svom X nalogu objavio video snimak obraćanja predstavnicima "koalicije voljnih", mnogi su primetili ponašanje albanskog premijera Edija Rame. Rama se, naime, gotovo sve vreme govora držao za glavu!

Ipak, nije samo potez Edija Rame privukao pažnju. Nije promaklo i da je francuski predsednik Emanuel Makron sa obe ruke prekrivao usta, kao da je nečim šokiran, dok je italijanska premijerka Đorđa Meloni podbočila bradu kao da joj je beskrajno dosadno.

Nemački kancelar Fridrih Merc je u jednom trenutku spuštao pogled, kao da traži nešto ispod stola. Jedino je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen delovala kao da pažljivo sluša svaku reč Volodimira Zelenskog.

Podsetimo, Koalicija voljnih je grupa država koje su se obavezale da pojačaju podršku Ukrajini i formirana je u martu 2025.

Zelenski se u govoru zahvalio članovima koalicije što podržavaju Ukrajinu sve vreme sukoba. On je rekao da o bezbednosnim garancijama ne može razmatrati bez učešća Evrope.