Velika operacija izraelske vojske na severu Zapadne obale, kaže da su "snage su noćas počele da deluju u severnom regionu Samarije"
RASPOREĐIVANJE TRUPA
KRENULA VELIKA OPERACIJA U PALESTINSKOJ ENKLAVI Dejstva izraelske vojske protiv terorista na "severu Samarije", što je biblijski naziv Zapadne obale (FOTO)
Izraelska vojska je danas saopštila da pokreće "operaciju velikih razmera" protiv palestinskih naoružanih grupa na severu okupirane Zapadne obale.
Izraelske "snage su noćas počele da deluju u okviru operacije protiv terorizma velikih razmera u severnom regionu Samarije", navodi se u saopštenju vojske, koja koristi biblijski naziv za sever Zapadne obale.
Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP
Izraelska vojska je naznačila da nije u pitanju raspoređivanje kao deo "operacije protiv terorizma" pokrenute u januaru 2024. i usmerene na palestinske izbegličke kampove u regionu, već "nova operacija", navodi Frans pres.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
