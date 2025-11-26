Slušaj vest

Izraelska vojska je danas saopštila da pokreće "operaciju velikih razmera" protiv palestinskih naoružanih grupa na severu okupirane Zapadne obale.

Izraelske "snage su noćas počele da deluju u okviru operacije protiv terorizma velikih razmera u severnom regionu Samarije", navodi se u saopštenju vojske, koja koristi biblijski naziv za sever Zapadne obale.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Izraelska vojska je naznačila da nije u pitanju raspoređivanje kao deo "operacije protiv terorizma" pokrenute u januaru 2024. i usmerene na palestinske izbegličke kampove u regionu, već "nova operacija", navodi Frans pres.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

