(KMG)—Sedmi Kinesko-ruski forum energetske industrije juče je održan u Pekingu. Član Stalnog komiteta Politbiroa Komunističke partije Kine i kineski vicepremijer, Ding Sjuesijang, prisustvovao je otvaranju, pročitao čestitku predsednika Si Đinpinga i održao govor.

Ding je izjavio da su se lideri dve zemlje mnogo puta sastali, vodili telefonske razgovore ove godine, i ponovo uputili čestitke Kinesko-ruskom forumu energetske industrije, što predstavlja strateško rukovodstvo kinesko-ruskih sveobuhvatnih energetskih odnosa saradnje i partnerstva. Na četvrtoj plenarnoj sesiji CK KP Kine 20. saziva objavljen je raspored za povećanje otvaranja na visokom nivou i za izgradnju snažne energetike zemlje. To je kinesko-ruskoj energetskoj saradnji pružilo novu važnu priliku. Kina želi da sa Rusijom, sprovodi važne saglasnosti koje su postigli dva lidera, produbi stratešku saradnju u energetskoj oblasti, kao i da neprekidno stvori novo stanje za obostrano korisnu saradnju.

Ding je za kinesko-rusku energetsku saradnju izneo tri predloga.

Prvi, treba jačati saradnju u povezivanju celokupnih industrijskih lanca, obezbediti bezbedno i stabilno funkcionisanje prekograničnih energetskih koridora, radi nesmetane trgovine energijama.

Drugi, treba jačati saradnju u energetskoj transformaciji, aktivno širiti primene i tražiti potencijal saradnje u oblasti obnovljive energije.

Treći, treba jačati multilateralnu saradnju, zajedno unaprediti sprovođenje globalne inicijative za upravljanje u energetskoj oblasti, kako bi dve zemlje ostvarile više stabilnosti i izvesnosti za globalno energetsko tržište.

Igor Sečin, izvršni sekretar ruske predsedničke komisije za strateški razvoj i ekološku bezbednost, te direktor ruske naftne kompanije Rosneft, pročitao je čestitku ruskog predsednika Vladimira Putina i održao govor. Ruski vicepremijer Aleksandar Novak je takođe održao govor.

Ding se nakon ceremonije otvaranja sastao sa ruskom delegacijom koja je prisustvovala forumu.

Forum se usredsredio na jačanje strateškog povezivanja na visokom nivou između Kine i Rusije, ali i na povećanje sveobuhvatnih energetskih odnosa saradnje i partnerstva. Otvaranju foruma prisustvovalo je oko 400 predstavnika iz Kine i Rusije.