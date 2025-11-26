Slušaj vest

U Bundestagu počinje završna rasprava o budžetu Nemačke za 2026. u kojoj će vlada ćna raspolaganju imati oko 525 milijardi evra, za 22 milijarde više nego ove godine.

Dojče vele (DW) navodi da budžet za predstojeću godinu predviđa drugo najveće novo zaduženje u istoriji Savezne Republike Nemačke.

Od izdataka u visini od oko 525 milijardi evra, gotovo 100 milijardi evra finansiraće se kreditima.

A tu su još i oko 83 milijarde evra dodatnih dugova za posebne fondove za nemačku vojsku (Bundesver) i za infrastrukturu i zaštitu klime.

Ta zaduženja su moguća zato što je Bundestag u martu, glasovima demohrišćana (CDU/CSU), socijaldemokrata (SPD) i Zelenih, ublažio pravila za ograničavanje zaduživanja.

I samo formiranje aktuelne demohrišćansko-socijaldemokratske vlade, omogućeno je znatno većim finansijskim sredstvima koja sada stoje na raspolaganju za ispunjavanje predizbornih obećanja.

Ministarstvo odbrane najviše profitira

Mnoga ministarstva imaće iduće godine na raspolaganju više novca nego 2025.

Najviše će od toga koristi imati SPD-ov ministar odbrane Boris Pistorijus.

On može u redovnom budžetu u 2026. da raspolaže sa oko 30 odsto više novca nego ove godine.

Tome bi trebalo dodati i dodatne milijarde iz tzv. posebnog fonda za Bundesver, koji je stvoren neposredno nakon početka ruskog napada na Ukrajinu 2022.

S obzirom na to da su ograničenja zaduživanja za resor odbrane kroz izuzeće praktično ukinuta, Pistorijus može da računa na znatno više novca i u budžetima za iduće godine.

Više novca za investicije na raspolaganju ima i CDU-ov ministar saobraćaja Patrik Šnider.

Jer on može veliki deo novog, dugom finansiranog posebnog fonda za infrastrukturu i klimatsku neutralnost da koristi kako bi, na primer, modernizovao puteve i pruge.

Međutim, budžet Ministarstva saobraćaja u samom državnom budžetu za 2026. je smanjen.

Za kritičare je to dokaz da je budžet sa svojim raznim fondovima postao nepregledno mesto za preusmeravanje stavki.

I da se dugovi koriste ne samo za dodatne investicije, nego i za krpljenje budžetskih rupa.

Rastući socijalni izdaci

Savezna vlada, pak, govori o investicionoj ofanzivi za čitavu zemlju.

I ističe da će zahvaljujući 500 milijardi evra teškom posebnom fondu za infrastrukturu i klimatsku neutralnost, u godinama koje dolaze

veoma mnogo novca biti izdvajano za železničke pruge i puteve, za istraživanje i digitalizaciju.

Prema rečima SPD-ovog ministra finansija Larsa Klingbajla, reč je o tome da zemlja postane bezbednija i konkurentnija.

Osim toga, savezna vlada se nada da Nemačka iduće godine – zahvaljujući ulaganjima – ponovo da ostvari primetan ekonomski rast.

Jedan od glavnih problema državnih finansija Nemačke jeste stalni rast izdataka za socijalu.

Više od trećine celokupnog saveznog budžeta odlazi u resor ministarke rada i socijalnog staranja Berbel Bas iz SPD-a – pre svega za penzije.

Osim toga, potrebno je sve više novca i za krpljenje rupa u zdravstvenom osiguranju i osiguranju za negu.

Visoki troškovi kamata

Zbog velikih dugova u budžetu rastu i troškovi za kamate.

Za iduću godinu predviđene su 34 milijarde evra.

To približno odgovara ukupnom iznosu koji stoji na raspolaganju za ministarstva obrazovanja, graditeljstva i razvoja zajedno.

U sledećim godinama troškovi kamata verovatno će i dalje da rastu.

U nemačkom budžetu 2026. gotovo da se i ne štedi.

Iako neka ministarstva beleže minus, to često proizlazi iz preraspodela – recimo za finansiranje novoosnovanog Ministarstva digitalizacije.

Na drugim mestima su zato zadaci i odgovarajuće budžetske stavke ukinuti.

Zaista manje novca ubuduće ima Ministarstvo razvoja.

Dosadašnjih 10,3 milijarde evra biće umanjeno za oko 200 miliona evra.

Budžet razvoja smanjen je i prethodnih godina.