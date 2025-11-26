Slušaj vest

Procurele razgovore je objavio Blumberg, i u njima se čuje da je Trampov savetnik objašnjavao Rusima kako da se najbolje obrate američkom predsedniku u vezi sa mirovnim planom za Ukrajinu.

Ruski diplomata Jurij Ušakov rekao je da je curenje njegovog telefonskog razgovora sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom američkim medijima bio pokušaj da se poremeti potraga za mirom u Ukrajini.

- Malo je verovatno da se ovo radi da bi se poboljšali odnosi. Odnosi se sada grade, grade se teško, kroz takve kontakte, uključujući i telefonske - rekao je.

Ušakov je dodao da često razgovara sa Vitkofom, ali da ti razgovori nisu javni.

Šta piše u izveštaju?

Prema izveštaju, specijalni izaslanik Stiv Vitkof razgovarao je sa Ušakovom 14. oktobra.

Blumberg izveštava da je razgovor trajao oko pet minuta i da je u njemu Vitkof dao Ušakovu savete o tome kako Putin treba da pokrene temu mira u Ukrajini u razgovoru sa američkim predsednikom Trampom.

Blumberg tvrdi da je Vitkof predložio da Moskva organizuje telefonski razgovor između Trampa i Putina pre posete Volodimira Zelenskog Beloj kući nedelju dana kasnije.

Prema Blumbergu, Vitkof je rekao: