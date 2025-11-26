Slušaj vest

Pojavio se transkript telefonskog razgovora između Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa za mirovne misije, i Jurija Ušakova, glavnog savetnika Vladimira Putina za spoljnu politiku. Razgovor je trajao oko pet minuta, a održan je 14. oktobra.

Vitkof se već našao na udaru zbog dobrih odnosa sa Kremljom.

Ispod je transkript, koji je Blumberg objavio nakon što su preslušali snimak poziva:

Stiv Vitkof (SV): Zdravo, Jurij.

Jurij Ušakov (JU): Zdravo, Stive, kako si?

SV: Dobro, Juri. Kako si?

JU: Dobro sam. Čestitam, prijatelju.

SV: Hvala vam.

JU: Odlično ste uradili. Zaista odlično. Hvala vam puno. Hvala vam, hvala vam.

SV: Hvala vam, Jurij, i hvala vam na podršci. Znam da je vaša zemlja to podržala i hvala vam.

JU: Da, da, da. Da. Zato smo otkazali prvi rusko-arapski samit.

SV: Da.

JU: Da, zato što mislimo da radite pravi posao tamo u regionu.

SV: Slušaj, reći ću ti nešto. Mislim, mislim da ako uspemo da rešimo rusko-ukrajinsku stvar, svi će skakati od radosti.

JU: Da, da, da. Da, potrebno je da rešiš samo jedan problem.

Foto: AP Evan Vucci

SV: Koji?

JU: Rusko-ukrajinski rat.

SV: Znam! Kako da ga rešimo?

JU: Prijatelju, želeo bih tvoj savet. Da li misliš da bi bilo korisno da naši šefovi razgovaraju telefonom?

SV: Da, mislim da bi.

JU: Misliš? I kada bi to bilo moguće?

SV: Čim predložiš, moj je spreman.

JU: Dobro, dobro.

SV: Jurij, evo šta bih ja uradio. Moja preporuka.

JU: Da, molim te.

Vitkof: Rekao sam Trampu da je Rusija oduvek želela mirovni sporazum!

SV: Pozvao bih i samo ponovio da čestitate predsedniku na ovom postignuću, da ste ga podržali, da ga poštujete zbog toga što je mirotvorac i da vam je zaista drago što se to dogodilo. To je ono što bih rekao. Mislim da će iz toga proizaći veoma dobar razgovor. Dozvolite mi da vam kažem šta sam rekao predsedniku. Rekao sam predsedniku da je Ruska Federacija oduvek želela mirovni sporazum. To je moje uverenje. Rekao sam mu da verujem u to. I verujem da je poenta u tome da imamo dve nacije koje se teško mogu složiti oko kompromisa, a kada uspemo, imaćemo mirovni sporazum. Čak razmišljam da sastavim, recimo, mirovni predlog od 20 tačaka, baš kao što smo uradili za Gazu. Uradili smo Trampov plan od 20 tačaka za mir, i mislim da bismo možda trebali da uradimo isto sa vama. Poenta je sledeća...

JU: Dobro, dobro, prijatelju. Mislim da je to upravo ono o čemu bi naši lideri mogli da razgovaraju. Stive, slažem se sa vama da će čestitati, da će reći da je gospodin Tramp pravi mirotvorac i tako dalje. To će reći.

SV: Ali evo šta mislim da bi bilo odlično.

Foto: EPA Gavriil Grigorov Sputnik Kre

JU: Dobro, dobro.

SV: Šta ako, šta ako... Slušajte me...

JU: Razgovaraću o tome sa svojim šefom, a onda ću vam se javiti. Dobro?

SV: Da, zato što slušajte šta govorim. Samo želim da to kažete predsedniku Putinu, jer znate da gajim najdublje poštovanje.

JU: Da, da.

SV: Možda da kaže predsedniku Trampu: "Znate, Stiv i Jurij su razgovarali o veoma sličnom mirovnom planu od 20 tačaka i to bi moglo biti nešto što bi malo pomerilo stvari, otvoreni smo za te ideje, da pogledamo šta je potrebno da se postigne mirovni sporazum.“ I između nas, znam šta je potrebno da se postigne mir - Donjeck i možda neka razmena teritorija. Ali umesto da o tome tako pričamo, hajde da razgovaramo optimističnije, jer mislim da ćemo postići dogovor. I mislim, Jurij, da će mi predsednik dati mnogo prostora i diskrecije da postignem dogovor.

JU: Razumem...

SV: ...pa ako možemo da stvorimo priliku da posle ovoga kažemo da sam razgovarao sa Jurijem, mislim da bi to moglo da dovede do velikih stvari.

JU: U redu, to zvuči dobro. Zvuči dobro.

Ušakov: Stive, znam da Zelenski dolazi u Belu kuću

SV: I još jedna stvar - Zelenski dolazi u Belu kuću u petak.

JU: Znam.

SV: Ići ću na taj sastanak jer žele da budem tamo, ali mislim da bi, ako je moguće, bilo dobro da obavimo naš razgovor sa tvojim šefom pre tog petka.

JU: Pre, pre, da?

SV: Tačno.

JU: Dobro, dobro. Poslušao sam tvoj savet. Razgovaraću o tome sa svojim šefom, a onda ću ti se javiti, važi?

SV: U redu, Jurij, vidimo se uskoro.

JU: Odlično, odlično. Hvala puno. Hvala.

SV: Zdravo, zdravo.

JU: Zdravo.