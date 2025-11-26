JOŠ SE NE ZNA UZROK

Najmanje četiri osobe poginule su u stravičnom požaru koji je zahvatio nekoliko nebodera u Hongkongu!

Do 17.00 po lokalnom vremenu, sedam osoba je prebačeno u dve bolnice na lečenje, navodi se.

Od njih, "četiri osobe su proglašene mrtvima, dve osobe su u kritičnom stanju, a jedna osoba je u stabilnom stanju".

Snimci iz stambenog kompleksa Vang Fuk kort, u Tai Pou, u Hongkongu, prikazuju dim koji kulja iz stambenih kula.

Prema podacima vlasti, požar je zahvatio tri kule, a radi se o stambenom kompleksu od 2.000 jedinica u osam zgrada.

Još se ne zna uzrok ove tragedije, ali se pretpostavlja da je došlo do širenja preko bambusovih skela na spoljnim delovima zgrada.