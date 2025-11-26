Slušaj vest

Najmanje četiri osobe poginule su u stravičnom požaru koji je zahvatio nekoliko nebodera u Hongkongu!

Do 17.00 po lokalnom vremenu, sedam osoba je prebačeno u dve bolnice na lečenje, navodi se.

Od njih, "četiri osobe su proglašene mrtvima, dve osobe su u kritičnom stanju, a jedna osoba je u stabilnom stanju".

Snimci iz stambenog kompleksa Vang Fuk kort, u Tai Pou, u Hongkongu, prikazuju dim koji kulja iz stambenih kula.

Prema podacima vlasti, požar je zahvatio tri kule, a radi se o stambenom kompleksu od 2.000 jedinica u osam zgrada.

Još se ne zna uzrok ove tragedije, ali se pretpostavlja da je došlo do širenja preko bambusovih skela na spoljnim delovima zgrada.

Vatrogasci se uveliko bore da obuzdaju vatrenu stihiju.

(Kurir.rs/BBC/P.V.)

