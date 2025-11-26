Slušaj vest

Predsednik Tajvana Laj Čing Te izjavio je danas da tajvanska vojska ima za cilj da postigne "visok nivo" borbene gotovosti do 2027. godine, pred pretnjama Kine o preuzimanju kontrole nad ostrvom.

"Cilj je da se do 2027. godine postigne visok nivo spremnosti borbenih snaga kako bi se efikasno odvratile pretnje iz Kine", rekao je Laj na konferenciji za novinare.

Laj Čing Te je najavio i da će njegova vlada predložiti dodatnih 40 milijardi dolara za odbranu tokom narednih nekoliko godina.

Laj Čing Te, lider ostrva koje Kina smatra svojom teritorijom, objavio ubrzanu izgradnju PVO sistema Tajvanska kupola Foto: RITCHIE B. TONGO/EPA

Peking polaže pravo na Tajvan i ne isključuje mogućnost zauzimanja ostrva silom, stvarajući snažan vojni, ekonomski i diplomatski pritisak na Tajpej.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

