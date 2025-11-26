BRITANSKI VOJNICI SE TRESLI I POVRAĆALI U AJAKSU! Borbeno vozilo od 10 miliona funti pravili 8 godina i sada je van upotrebe, trebalo da ide u Ukrajinu (VIDEO)
Britanska vojska privremeno je obustavila upotrebu svojih novih oklopnih vozila "Ajaks" nakon što je oko 30 vojnika prijavilo zdravstvene probleme izazvane bukom i vibracijama tokom vojne vežbe. Incident se dogodio prošlog vikenda, a Ministarstvo odbrane pokrenulo je istragu "kao meru predostrožnosti“, preneo je BBC.
Vojnici su povraćali i tresli se
Upravo su ovo vozilo Britanci nameravali da ga koriste u misiji kontrole primirja između Ukrajine i Rusije.
Prema pisanju lista Tajms, neki vojnici su povraćali nakon vežbe na ravnici Solzberi, dok su se drugi toliko tresli da nisu mogli da kontrolišu svoja tela. Incident se dešava samo nekoliko nedelja nakon što je britanska vlada saopštila da je "uverena" da će saveznici iz NATO biti zainteresovani za kupovinu oklopnih vozila proizvedenih u južnom Velsu.
"Ovog vikenda, mali broj vojnika je prijavio simptome buke i vibracija nakon učešća u vežbi sa oklopnim borbenim vozilom Ajaks“, rekao je portparol Ministarstva odbrane. Nakon testiranja, "oko 30 pripadnika je pokazalo posledice nastale zbog buke i vibracija“.
Dodao je da „mali broj osoblja“ još uvek prima medicinski tretman, ali da je „velika većina“ proglašena sposobnom za dužnost.
„Kao meru predostrožnosti, državni sekretar za odbrambenu spremnost i industriju zatražio je od vojske da obustavi svaku upotrebu Ajaksa za obuku i vežbe na dve nedelje dok se sprovodi bezbednosna istraga o događajima tokom vikenda. Mala količina testiranja vozila će se nastaviti kako bi se osiguralo da se svi problemi mogu identifikovati i rešiti“, navodi se u saopštenju.
Program pun problema
Program Ajaks vredan 6,3 milijarde funti godinama je mučen velikim kašnjenjima, a problemi sa bukom i vibracijama uzrokuju povrede vojnika tokom testiranja. Vozila teška više miliona funti prvobitno su trebalo da uđu u službu 2019. godine.
Pregled programa sproveden 2023. godine istakao je „sistemske, kulturne i institucionalne probleme“ unutar Ministarstva odbrane i „brojne greške u proceni“ u samom projektu Ajaks. Do sada je izgrađeno više od 160 od planiranih 589 vozila, a procenjuje se da puna operativna sposobnost neće biti postignuta još četiri godine.
Optimizam uprkos teškoćama
Uprkos očiglednim problemima, ministar odbrane Luk Polard je 5. novembra rekao da je program „ostavio svoje probleme iza sebe“ i da su se vozila Ajaks pokazala kao „najnaprednije srednje oklopno borbeno vozilo na planeti“.
„Imamo više od cele eskadrile spremne za polazak, spremne za borbu, spremne za pobedu, sa još mnogo više u pripremi“, dodao je tada Polard. Vozila Ajaks su namenjena da zamene zastarelu flotu vozila CVR (T) koja su u upotrebi od 1971. godine.
(Kurir.rs/Index)