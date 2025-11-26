Slušaj vest

Bivši predsednik Brazila Žair Bolsonaro mora početi da služi svoju 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja pokušaja puča, presudio je sudija Vrhovnog suda Aleksandar de Moraes.

Bolsonaro je zatvoren u sedištu brazilske federalne policije od subote, nakon što ga je policija privela zbog neovlašćenog menjanja njegovog monitora za elektronski nadzor koji je naložio sud.

Sudija Moralas saopštio je u utorak da će Bolsonaro služiti kaznu u sedištu policije.

Tim odbrane bivšeg predsednika odlučio je da ne podnese konačnu žalbu nakon njegove osude za planiranje puča 2022. godine radi svrgavanja njegovog naslednika, predsednika Luiza Inasija Lule da Silve.

1/5 Vidi galeriju Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro mora u zatvor Foto: Andre Borges/EFE, Eraldo Peres/AP

Ishod te odluke je Moraesov zahtev da se presuda smatra pravosnažnom, čime se ukida svaka mogućnost daljih žalbi, što praktično poreće odsluženje Bolsonarove 27-godišnje kazne.

Bolsonarov advokat Paulo Kunja Bueno objavio je na platformi X da će bivši predsednik uložiti žalbu kako bi se osporio protiv presude, uprkos sudskoj presudi da je njihova odluka konačna, navodi BBC.