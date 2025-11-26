Slušaj vest

Mirovni plan od 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini, koji podržavaju SAD, a koji je prošle nedelje postao javan, temeljio se na ruskom dokumentu koji je Trampovoj administraciji podnet u oktobru, tvrde tri izvora upoznata s tim pitanjem, preneo je kanadski Rojters.

1/11 Vidi galeriju Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

Rusi su dokument, u kojem su navedeni uslovi Moskve za okončanje rata, podelili s visokim američkim službenicima sredinom oktobra, nakon sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Vašingtonu, rekli su izvori.

Nezvanični dokument, poznat u diplomatskom žargonu kao "non-pejper", sadržavao je tekst koji je ruska vlada prethodno iznela za pregovaračkim stolom, uključujući ustupke koje je Ukrajina odbila, poput ustupka značajnog dela svoje teritorije na istoku.

"Ovo je prva potvrda da je dokument, o čijem je postojanju Reuters izvestio još u oktobru, bio ključni doprinos mirovnom planu od 28 tačaka", prenosi Rojters.

Bela kuća nije direktno komentarisala dokument, ali je citirala Trampa koji je rekao da je optimističan u vezi sa napretkom plana od 28 tačaka, o čijoj razradi se govorilo još sinoć.

1/3 Vidi galeriju Vladimir Putin Stiv Vitkof Foto: KRISTINA KORMILITSYNA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"U nadi da ću finalizovati ovaj mirovni plan, naložio sam svom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu da se sastane sa predsednikom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se sekretar vojske Den Driskol sastati sa Ukrajincima", napisao je Tramp.

Nije jasno zašto i kako je Trampova administracija počela da se oslanja na ruski dokument kako bi oblikovala sopstveni mirovni plan. Neki visoki američki zvaničnici koji su ga pregledali, uključujući državnog sekretara Marka Rubija, verovali su da će Ukrajinci verovatno odmah odbiti zahteve Moskve, rekli su izvori.

Nakon podnošenja dokumenta, Rubio je održao telefonski razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, tokom kojeg je razmatran dokument, rekli su izvori.

U razgovoru sa novinarima u Ženevi ove nedelje, Rubio je priznao da je primio "brojne pisane nezvanične dokumente i stvari slične prirode", ne navodeći detalje.