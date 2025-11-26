Slušaj vest

O tome je izvestio NBC News.

Driskol je izjavio da je situacija za ukrajinske trupe kritična i da Rusija eskalira obim i tempo svojih vazdušnih udara, održavajući mogućnost da nastavi borbu unedogled.

Prema izvorima, Driskol je napomenuo da će se situacija u Ukrajini pogoršati i stoga je, po njegovom mišljenju, bolje razmotriti mirovne sporazume sada, pre nego što se zemlja nađe u još slabijoj poziciji.

Američka delegacija je takođe izjavila da američka odbrambena industrija neće moći da nastavi da isporučuje oružje i sisteme protivvazdušne odbrane u količinama potrebnim za zaštitu ukrajinske infrastrukture i stanovništva.

Ove izjave su navodno usledile nakon što je Driskol predstavio ukrajinskoj strani nacrt mirovnog plana koji je podržao Vašington, a koji je Kijev doživeo kao ustupak Moskvi.

Jedan izvor je rekao publikaciji: "Poruka je bila nešto poput: gubite i morate da prihvatite ovaj dogovor."

