Mnogo prašine podiglo se nakon objave transkripta razgovora Trampovog izaslanika Stiva Vitkofa i pomoćnika Vladimira Putina, Jurija Ušakova, oko mirovnog rešenja za Ukrajinu.

Pojedini visoko pozicionirani političari u SAD su osuli paljbu po specijalnom izaslaniku.

"Pravi izdajnik“, objavio je demokratski kongresmen Ted Lju iz Kalifornije.

"Jasno je da Vitkof u potpunosti favorizuje Ruse. Ne može mu se verovati da vodi ove pregovore,“ objavio je republikanski kongresmen Don Bejkon iz Nebraske. „Da li bi ruski plaćeni agent uradio išta manje? Trebalo bi da bude otpušten.“

Ali, baš kao što je Vitkof predvideo u svom razgovoru sa Ušakovim, Tramp je ponovo istakao svoje poverenje u Vitkofa da uredi detalje potrebne da se sporazum postigne.

Direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čeng u objavi na mreži X nazvao je Vitkofa „uspešnim pregovaračem“ i rekao da "nema ništa loše u onome što je rečeno" tokom poziva.

"To je standardna stvar", rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors 1 u utorak kada su ga pitali o navodnom privatnom razgovoru Vitkofa sa Rusom. "To je ono što radi čovek koji sklapa dogovore".

Ali, tu nije bio kraj kritika.

Američki konktresmen Brajan Ficpatrik iz redova Republikanske stranke nazvao je telefonski razgovor "problemom".

"Ovo je veliki problem i jedan od mnogih razloga zašto ovi komični sporedni šou programi i tajni sastanci moraju da prestanu. Dozvolite državnom sekretaru Marku Rubiju da radi svoj zadatak pošteno i nepristrasno", rekao je konkgresmen.

Bivši američki ambasador u Rusiji Majkl Mekfol nazvao je Vitkofov razgovor sa Ušakovim "šokantnim" i ocenio da predstavnici američke vlade moraju da rade u interesu Amerike.