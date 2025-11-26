Slušaj vest

Sergej Markov, bivši savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina, tvrdi da je taktika Kijeva i evropskih lidera koji podržavaju Ukrajinu da nateraju šefa Kremlja da kaže "ne" američkim naporima za okončanje rata.

- Plan na kojem (ukrajinski predsednik Volodimir) Zelenski radi s evropskim liderima uopšte nije glup - kazao je Markov za Korijere dela sera.

On je pomenuo i rok za prihvatanje mira u Ukrajini, koji je po medijima bio zacrtan za sutrašnji američki praznik Dan zahvalnosti, a za koji je Tramp kazao da ne postoji i da je za njega rok "kada se sve završi".

- Nema tu "uzmi ili ostavi" do 27. novembra, trajaće to još dugo. A moglo bi i da se ne okonča - rekao je Markov.

On je naveo da će "svi vršiti pritiske na SAD".

- A i iznutra, (šef Stejt departmenta) Marko Rubio i republikanci povezani sa vojnom industrijom vršiće pritiske na Trampa, pre svega kako bi odužili pregovore, a posle da bi ih izmenili jačajući tačke aktuelnog plana koje su protivne stavu Rusije - kazao je ruski politikolog.

Markov je naveo da "Zelenski poziva čitavu Ukrajinu da se okupi oko njega, da se reši plana koji je u izvornom obliku ocenjen kao "filoruski" i da se istovremeno zaboravi korupcionaški skandal koji je i njega pogodio.

- Da bi potom naveo Evropu da učini da Trampov tim u Moskvu ponese revidirani mirovni plan, korigovan tačkama koje se neće dopasti Putinu. I kada ga mi odbijemo, svi će zajedno zatražiti od Trampa da poveća isporuke oružja Ukrajini i uvede nove sankcije Rusiji. To ima logike, nema šta - kazao je Markov.

Upitan o tome šta su za Rusiju tačke oko kojih nema pregovora, on je kazao da "postoji jedna o kojoj niko ne priča i deluje mi da je već nestala iz evropskog kontrapredloga, a to je priznanje ruskog jezika kao zvaničnog državnog jezika u Ukrajini".

