Slovenija je usvojila izmene Zakona o vozačima, koje omogućavaju vlasnicima vozačkih dozvola izdatih u Severnoj Makedoniji da ih zamene bez polaganja praktičnog dela ispita ako imaju regulisano prebivalište u Sloveniji, javila je danas makedonska agencija MIA.

Kako se navodi u vesti te makedonske agencije, ova odluka, doneta juče, predstavlja značajno olakšanje za makedonske građane koji žive i rade u Sloveniji, a odnosi se i na nosioce vozačkih dozvola iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i takozvanog Kosova.

Prema novim pravilima, vozači iz Severne Makedonije moći će da zamene svoje vozačke dozvole u ​​roku od godinu dana od datuma registracije prebivališta u Sloveniji, neće morati da polažu praktični deo vozačkog ispita, ali će i dalje morati da dostave dokaz o mentalnoj i fizičkoj sposobnosti za vožnju (zdravstveno uverenje).

Slovenačka opozicija se usprotivila ovom zakonu, navodeći da bi promena mogla uticati na bezbednost saobraćaja.

(Kurir.rs/Beta)

