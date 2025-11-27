Slušaj vest

Vladajuća nemačka Hrišćansko-demokratska unija (CDU) našla se na udaru ozbiljnih kritika zbog predloženog paketa reformi penzijskog sistema, a tu konzervativnu partiju sada najteže potresa sukob sa sopstvenim podmlatkom, Mladom unijom, koja odlučno odbacuje predložene mere.

Nesuglasice traju nekoliko nedelja, a nemački mediji pišu da su se toliko zaoštrili da su doveli u pitaje čak i opstanak crno-crvene vladajuće koalicije demohrišćana i socijaldemokratske SPD. Mladi demohrišćani smatraju da će je predložena reforma skupa i da će se to svaliti na mlađe generacije, kad i one dostignu vreme za penziju.

Sporan odnos penzija i plata

U osnovi konflikta je odnos penzija i plata, zato što važeći zakon garantuje minimalni iznos penzija od 48 odsto u odnosu na plate. Ukoliko bi zakonska garancija nestala, penzije bi vrlo verovatno pale ispod tog nivoa.

Reforma predviđa da stopa od 48 odsto ostane garantovana i posle 2031, a predviđen je i njen rast za jedan odsto. Podmladak demohrišćana je protiv takve fiksirane stope, ali sa druge strane zahteva da ne bude nikakvog povećanja penzijskog doprinosa niti dprinosa za socijalno osiguranje, pišu mediji.

U uvodnoj deklaraciji na svom saveznom kongresu, Dojčlandtagu, koji je održan od 14. do 16. novembra u Kilu, mladi konzervativci su zatražili ozbiljne strukturne promene penzijskog sistema i socijalnih osiguranja, prenela je agencija dpa.

Foto: EPA Hannibal Hanschke

"Za ovaj legislativni period zahtevamo da se uvede moratorijum na povećanje penzionih doprinosa. Znači, doprinosi više ne smeju da rastu", naveli su u uvodnom dokumentu. Oštre strukturne reforme zatražili su i za sistem zdravstvenog osiguranja i negu.

Uz to, zatražili su da se visina penzija veže i za duža životna očekivanja ljudi, i da od 2031. godine ljudi u starijoj dobi uživaju neku vrstu beneficirane penzije, koja se ne bi usklađivala godišnje, nego na svakih devet meseci.

Takođe, zauzeli su se i za uvođenje vanrednih zakonskih povlastica za zaposlene koji zbog boesti opravdano ne mogu da rade do punog staža za penzionisanje.

Unija mladih: Paket reformi košta oko 120 milijardi evra

Paket reformi vladajuće koalicije predviđa znatna unapređenja penzionog sistema, ali su članovi Mlade unije izračunali da će to koštati oko 120 milijardi evra koje će plaćati buduće generacije.

U svojim kritikama mladi nisu usamljeni, pošto i neki visoki zvaničnici CDU dele njihovo mišljenje, ukljućujući i ministarku ekonomije Katerinu Rajhe, koja je rekla da razume njihove kritike, i šefa pokrainskog ogranka CDU u Baden-Virtembergu Manuela Hagela. ; Lider bratske Hrišćansko socijalne unije (CSU) i premijer Bavarske Markus Zeder u nedavnom govoru je takođe izrazio razumevanje i za stavove kancelara Fridriha Merca i za protivljenje mladih demohrišćana. Kancelar Merc i njegov ministar finansija, socijaldemokrata Lars Klingbajl ostaju odlučni da se reforma usvoji.

U nemačkom Bundestagu ima 18 poslanika koji su deo Mlade Unije. Reč je o poslanicima CDU koji u tretnuku prevremenih parlamentarnih izbora u februaru nisu navršili 35 godina. Vladajuća koalicija CDU, CSU i SPD ima samo 12 poslanika više od opozicije.

Zato bi podmladak mogao da sruši ne samo paket penzionih reformi, nego i vladajuću koaliciju i vladu, pišu nemački mediji.