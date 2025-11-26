Slušaj vest

Predsednik vojnog komiteta NATO, italijanski admiral Đuzepe Kavo Dragone, odnosno, drugi čovek NATO, rekao je da Rusija pravi male pomake na ukrajinskom frontu, ali je ti pomaci skupo koštaju.

"Rusi prave male pomake, ali po cenu ogromnih gubitaka - između 1.000 i 1.200 ljudi dnevno (mrtvih i ranjenih). Ukrajinci izdržavaju neverovatno, mobilizacija cele zemlje je primer za svet", rekao je Dragone.

On je dodao da je NATO i dalje uz Ukrajinu dok se ne postigne pravedan i trajan mir i napominje da će i posle rata Alijansa pomagati u obnavljanju ukrajinskih oružanih snaga da spreče buduće invazije.

nato-samit-zelenski.jpg
Foto: EPA Will Oliver, Juri Gripas - Pool via CNP / INSTAR Images /

Dragone je rekao da su u Alijansi naučili neke lekcije iz ukrajinskog rata.

"Moderna borba su samo tenkovi i vojska -  dronovi i hibridni rat su ključni. Oko 70 do 80 odsto ruskih tenkova pada zbog dronova - tehnologija menja pravila igre. Hibridni i konflikti 'sive zone' počinju pre zvaničnog rata i mogu biti pokazatelj da nešto veće dolazi", naveo je Dragone.

On je istakao da Severnoatlanska alijansa razmišlja o preventivnom delovanju, ne samo o reakciji.

"Hibridne aktivnosti: požari, sabotaže, dronovi, uticaj na izbore - sve je deo rata već sada.  Evropa ima resurse, ali ne sve sposobnosti koje imaju SAD. Tehnološka zavisnost od Amerikanaca u digitalnim sistemima još postoji, ali EU planira razvoj svojih kapaciteta", istakao je on.

Dragone je rekao da mirovni pregovori moraju da priznaju, odnosno, razlikuju agresora i žrtvu i da se "granice država se ne mogu menjati silom".

(Kurir.rs/MundoAmerica/P.V.)

