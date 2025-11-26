Slušaj vest

Ova izjava dolazi usred zabrinutosti zbog smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi.

Prošlonedeljni mirovni plan od 28 tačaka koji su sastavile Rusija i SAD, a koji predlaže kraj rata u Ukrajini u punom obimu, izazvao je neizvesnost, posebno među Evropljanima koji nisu uključeni u proces.

Jedno od glavnih pitanja u ovom trenutku jeste da li se Evropa još uvek može osloniti na sistem zasnovan na pravilima koji je decenijama oblikovao njenu bezbednost, sa Sjedinjenim Državama kao zaštitnikom, ili je to otvorilo vrata za dalje ruske napore da destabilizuju svoje neposredno susedstvo i ostatak kontinenta.

U intervjuu za Euronews, objasnio je zašto je Vašingtonu potrebna Evropa i zašto bi poraz u Ukrajini imao negativne posledice i za SAD.

Foto: Krumphanzl Michal / ČTK / Profimedia

- Evropa je najveći trgovinski partner Amerike. Američki prosperitet zavisi od evropskog prosperiteta. Evropski prosperitet zavisi od evropske stabilnosti i bezbednosti, kojoj šteti ovaj rat koji je Rusija započela. Zato je pobeda u ovom ratu protiv ruskog agresora toliko važna. Pored toga, ako se Rusija ne zaustavi u Ukrajini i ovaj rat se nastavi na teritoriji NATO-a, mogli bismo se naći u pravom kinetičkom sukobu sa Rusijom. Odvraćanje od strane Kine takođe igra veliku ulogu. Kinezi posmatraju da li smo ozbiljni u vezi sa suverenitetom i međunarodnim pravom i da li smo pouzdan partner. Konačno, Rusija drži Iran i Severnu Koreju pod kontrolom. Ako ste zabrinuti za ove dve zemlje, pobeda nad Rusijom prvo ih ostavlja dodatno izolovanim, što smanjuje štetu koju mogu da nanesu Izraelu ili Južnoj Koreji - rekao je.

Na pitanje da li su SAD i dalje pouzdan partner NATO-a, Hodžis kaže:

- Rekao bih da. Ali mislim da je nesrećno što ljudi uopšte postavljaju ovo pitanje jer je Trampova administracija stvorila sumnju u to da li će SAD odgovoriti. To je problem. Rusi bi mogli da naprave opasnu pogrešnu procenu ako veruju da SAD nisu spremne da urade ništa drugo osim da daju izjave. Ta percepcija povećava rizik od ruskog mešanja. Sada, dok pratim šta je administracija radila i govorila u proteklih deset meseci, možete videti da je prioritet broj jedan zapadna hemisfera, Severna i Južna Amerika. Drugi prioritet je indo-pacifički region, iako je to uglavnom u ekonomskom smislu. Treći prioritet će verovatno biti Bliski istok. Pošto administracija ima prvenstveno transakcioni, a ne vrednosni ili tradicionalni osećaj strategije i diplomatije, ona se u velikoj meri fokusira na sklapanje poslovnih dogovora. To znači da je Evropa verovatno broj četiri na listi. Najverovatnije ćete videti smanjenje američkog vojnog prisustva tamo, baš kao što su nedavno najavili smanjenje američkog vojnog prisustva u Rumuniji - dodao je.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Na pitanje da li očekuje smanjenje broja vojnika u Nemačkoj, Hodžis je rekao da je to gotovo neizbežno.

- Već su mnogo govorili o tome u Trampovom prvom mandatu, ali onda se, bizarno, broj američkih vojnika stalno stacioniranih u Nemačkoj povećao tokom njegovog prvog mandata. Sada, mislim, odlučniji su da to zapravo i urade. Nema mnogo toga što mi imamo u Evropi, a posebno ono što američka vojska ima u Evropi. Ono što američka vojska ima u Evropi nije potrebno na Pacifiku, ali bi moglo da se smanji kako bi se oslobodili novac i resursi. Mislim da će američka vojska uopšte biti smanjena, a deo tog smanjenja će doći iz Evrope - rekao je američki general.