Genarlštab Ukrajine saopštio je danas da su ukrajinske snage pogodile fabriku za proizvodnju navigacione opreme i komponenti za krstareće i balističke rakete "VNIIR-Progres" u Čeboksariju u Rusiji, kao i vojne ciljeve na privremeno okupiranim teritorijama, na distanci od 1.000 kilometara udaljenoj od ukrajinske granice.

"Rano jutros, jedinice oružanih snaga Ukrajine pogodile su, između ostalog, fabriku za proizvodnju navigacione opreme i komponenti za krstareće i balističke rakete ‘VNIIR-Progress’ u Čeboksariju, u Čuvaškj republici. Takođe, nakon pogotka došlo je do požara na objektu“, navodi se u saopštenju.

Generalštab je precizirao da se fabrika „VNIIR-Progress“ bavi proizvodnjom GNSS prijemnika i antena za satelitske sisteme GLONASS, GPS i Galileo, uključujući module tipa „Kometa“, koji se koriste u dronovima-kamikazama tipa "Šahed", kao i u raketama sistema "Iskander-M", „Kalibr“ i modulima UMPK za avio-bombe.

Obim nanete štete se još utvrđuje.