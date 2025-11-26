Zbog incidenta, aerodrom je privremeno zatvoren, a letovi su preusmereni na obližnje aerodrome. Putnici bezbedno evakuisani
AVION SKLIZNUO SA PISTE PRILIKOM SLETANJA! Drama na aerodromu, svi letovi do daljeg suspendovani u Vilnjusu (VIDEO)
Avion poljske avionkompanije LOT Poliš erlajns skliznuo je sa piste na aerodromu u litvanskom Vilnjusu, ali niko od putnika nije povređen.
Incident se desio prilikom sletanja poljskog aviona, a putnici su odmah evakuisani iz letelice.
Zbog incidenta, aerodrom je privremeno zatvoren, a letovi su preusmereni na obližnje aerodrome.
U avionu je bilo 63 putnika i četiri člana posade.
Na snimcima i fotografijama koji su se pojavili na društvenim mrežama, može se videti da je pista bila pokrivena snegom delimično.
