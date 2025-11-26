Slušaj vest

Avion poljske avionkompanije LOT Poliš erlajns skliznuo je sa piste na aerodromu u litvanskom Vilnjusu, ali niko od putnika nije povređen.

Incident se desio prilikom sletanja poljskog aviona, a putnici su odmah evakuisani iz letelice.

Zbog incidenta, aerodrom je privremeno zatvoren, a letovi su preusmereni na obližnje aerodrome.

U avionu je bilo 63 putnika i četiri člana posade.

Na snimcima i fotografijama koji su se pojavili na društvenim mrežama, može se videti da je pista bila pokrivena snegom delimično.

(Kurir.rs/Aviation.be/P.V.)

Ne propustitePlanetaSTRAVIČAN SNIMAK RUŠENJA TURSKOG VOJNOG AVIONA: Ogromni NATO Super Herkules pada ka zemlji, pakao na granici Azerbejdžana i Gruzije (VIDEO)
Rušenje turskog aviona
PlanetaAVION UDARIO U ŽENU PRILIKOM SLETANJA! Nesvakidašnja avionska nesreća u Kaliforniji (VIDEO)
Avion Long Beach
PlanetaSNIMAK STRAVIČNOG RUŠENJA AVIONA U MIČIGENU Pilot: Gubimo visinu, gubimo visinu! (VIDEO)
Mičigen avionska nesreća.jpg
PlanetaLITVANCI SELE GROBLJE SOVJETSKIH OSLOBODILACA OD NACISTA NA PERIFERIJU: U skladu sa zabranom propagande "totalitarnih i autoritarnih režima"
Litvanija