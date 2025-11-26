Slušaj vest

Avion poljske avionkompanije LOT Poliš erlajns skliznuo je sa piste na aerodromu u litvanskom Vilnjusu, ali niko od putnika nije povređen.

Incident se desio prilikom sletanja poljskog aviona, a putnici su odmah evakuisani iz letelice.

Zbog incidenta, aerodrom je privremeno zatvoren, a letovi su preusmereni na obližnje aerodrome.

U avionu je bilo 63 putnika i četiri člana posade.