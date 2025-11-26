Slušaj vest

Nesvakidašnja nesreća dogodila se u Teksasu, kada je muškarac preminuo nakon što je ostao zaglavljen naopačke unutar kutije za doniranje odeće, saopštila je američka policija, koju je upravo pozvao nesrećni čovek i vikao "ne mogu da dišem"!

Za nepoznatog muškarca policija je navela da je u panici pozvao 911 oko 1.30 ponedeljak, nakon što je ušao u kutiju za doniranje odeće iza tržnog centra u Springu, u američkoj saveznoj državi Teksas, severno od Hjustona.

Spasioci su stigli za nekoliko minuta, ali nisu uspeli da ga izvuku na vreme, saopštila je kancelarija šerifa okruga Haris.

On je ostao zaglavljen u "nezgodnom položaju" koji je "uticao na njegovo disanje", rekao je policijski poručnik Mark Herman.

"Čak se i tokom poziva 911 čuje kako kaže: Ne mogu da dišem, imam problema sa disanjem", rekao je Herman.

Iako odmah nije bilo jasno kako ili zašto je žrtva ušla u kutiju, moguće je da je bio beskućnik, rekao je Herman, upozoravajući druge da ne ulaze u takve kutije.