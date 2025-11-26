Slušaj vest

Dodao je da su ruski vojnici spremni za dalje napade.

- Neprijatelj nastavlja da prikuplja snage i priprema se za dalje napade. Preko 100.000 ruskih vojnika je sada koncentrisano tamo - rekao je on, prenosi ukrajinski portal TSN.

Kako je naveo, ovi pokušaji traju već više od godinu dana, a ruske snage, dodao je, pomeraju rokove koje su postavili za zauzimanje grada.

- Ovi rokovi će se nastaviti da se pomeraju. Sada tamo premeštaju sve raspoložive rezerve i teško je predvideti da li će uspeti da dodatno otežaju situaciju - rekao je Gnatov.

Dodao je da "uprkos mračnim tvrdnjama da je sve izgubljeno", ukrajinska vojska nastavlja da izvršava misije, "nanoseći teške gubitke neprijatelju i usporavajući njegovo napredovanje".

- Stvari nisu savršene, ali dajemo sve od sebe da ispunimo zadatke koje je postavio vrhovni komandant - rekao je načelnik Generalštaba ukrajinske vojske.

Ne propustitePlanetaUKRAJINSKI GENERALŠTAB: Razneli smo Rusima fabriku za proizvodnju opreme za krstareće i balističke rakete (VIDEO)
eksplozija Ukrajina napad
PlanetaAMERIČKI GENERAL O DRAMATIČNOM SCENARIJU KOJI ČEKA EVROPU! "Ako se Rusi ne zaustave i rat se nastavi, sledi KINETIČKI SUKOB... A Kinezi sve gledaju sa strane"
američki general Ben Hodžis
Planeta"RUSIJA PRAVI MALE POMAKE, ALI GUBI MNOGO LJUDSTVA! 80% TENKOVA IM JE UNIŠTENO ZBOG DRONOVA": Drugi čovek NATO otvoreno o ratu u Ukrajini
Đuzepe Kavo Dragone
Planeta"POSTOJI JEDAN RUSKI ZAHTEV O KOJEM NIKO NE PRIČA" Dugogodišnji savetnik Kremlja: Zelenski nije glup, želi da natera Putina da kaže Trampu "NE", a onda....
Sergej Markov Volodimir Zelenski Donald Tramp Vladimir Putin