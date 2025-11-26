UKRAJINSKI GENERAL OTKRIO KAKVA JE SITUACIJA KOD POKROVSKA: Rusi koncentrisali čak 100.000 vojnika, spremaju se za juriš!
Dodao je da su ruski vojnici spremni za dalje napade.
- Neprijatelj nastavlja da prikuplja snage i priprema se za dalje napade. Preko 100.000 ruskih vojnika je sada koncentrisano tamo - rekao je on, prenosi ukrajinski portal TSN.
Kako je naveo, ovi pokušaji traju već više od godinu dana, a ruske snage, dodao je, pomeraju rokove koje su postavili za zauzimanje grada.
- Ovi rokovi će se nastaviti da se pomeraju. Sada tamo premeštaju sve raspoložive rezerve i teško je predvideti da li će uspeti da dodatno otežaju situaciju - rekao je Gnatov.
Dodao je da "uprkos mračnim tvrdnjama da je sve izgubljeno", ukrajinska vojska nastavlja da izvršava misije, "nanoseći teške gubitke neprijatelju i usporavajući njegovo napredovanje".
- Stvari nisu savršene, ali dajemo sve od sebe da ispunimo zadatke koje je postavio vrhovni komandant - rekao je načelnik Generalštaba ukrajinske vojske.