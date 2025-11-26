PREMINUO VAŽAN ČOVEK ZA RUSKO NAORUŽANJE: On je bio tvorac Iskandera
Valerijan Soboljev, glavni inženjer-konstruktor u ruskoj vojnoj kompaniji "CKB-Titan" u Volgogradu, koji je predvodio razvoj lansera za raketne komplekse "Topolj" i "Iskander", preminuo je u Volgogradu u 88. godini.
Lokalni portal Oblvesti izvestio je da je preminuo posle duge i teške bolesti, što je za RIA Novosti potvrdio i porodični prijatelj.
Oproštajna ceremonija biće održana ujutru 29. novembra na Centralnom groblju u Volgogradu.
Rođen je u Staljingradu 1938. godine, tokom Drugog svetskog rata bio je evakuisan, a po povratku u rodni grad završio je Staljingradski mašinski institut.
Karijeru je započeo u fabrici "Barikade", gde je napredovao od inženjera do glavnog konstruktora projektantskog biroa koji će kasnije postati Federalni istraživačko-proizvodni centar Titan-Barikade.
Pod Soboljevim rukovodstvom inženjeri su razvili lanserne sisteme za ključne strateške raketne komplekse, uključujući Pionir, Oka, Topolj, Točka-U i Iskander. Od 1991. do 1994. godine bio je i prvi zamenik načelnika administracije Volgogradske oblasti.
(Kurir.rs/Komersant/P.V.)