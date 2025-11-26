Slušaj vest

Američku studentkinju sa koledža nasmrt su izujedali pitbulovi o kojima je brinula - Medison Rajli Hal (23) ubijena je u petak u dvorištu kuće u Teksasu.

Kancelarija šerifa okruga Smit odazvala se na poziv komšije, ali su psi već napali Hal, prenosi lokalni medij KYTX.

Kada je policija stigla u kuću, zatekli su Hal kako leži na zemlji u dvorištu.

Kada je jedan policajac pokušao da pomogne studentkinji, psi su se okrenuli prema njemu, zbog čega su, prema rečima lokalnog šerifa Larija Kristijana, policajci bili primorani da reaguju.

"Sva tri pitbula su krenula prema policajcu i on je izvadio svoj službeni pištolj i pucao u jednog“ rekao je narednik Kristijan.

Foto: printscreen/društvene mreže

Pas je uginuo od prostrelne rane, a pucanj je uplašio preostala dva psa, što je omogućilo američkoj policiji da izvuče Hal iz dvorišta.

Nažalost, ona je ubrzo preminula od zadobijenih povreda.

Zamenik šerifa koji je pucao i usmrtio psa zadobio je lakše povrede i leči se u lokalnoj bolnici.

Majka žrtve, Dženifer Habel, bila je skrhana kada je saznala za tragičnu smrt svoje ćerke.

"Samo sam pala na kolena. Slomljena sam na način za koji nisam znala da čovek može biti slomljen. Moja ćerka je primetila promenu u ponašanju pasa neposredno pre užasnog napada", rekla je Habel.

Nije poznato da li je Halu trenutku brutalnog napada takođe čuvala i decu vlasnika pasa.