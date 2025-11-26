Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je američkog predsednika Donalda Trampa, tokom razgovora 16. oktobra, da bi slanje raketa "tomahavk" Ukrajini dovelo do eskalacije, objavio je Volstrit džurnal.

Ovaj razgovor ga je uverio da ne podrži transfer raketa "tomahavk" Ukrajini, objavio je list, pozivajući se na američke zvaničnike.

Tramp je početkom novembra izjavio da, za sada, ne razmatra nikakav sporazum koji uključuje isporuku raketa dugog dometa "tomahavk" Ukrajini i dozvolu da ih ta zemlja upotrebi za napade na rusku teritoriju.

Takođe, američki predsednik je u oktobru tokom radnog ručka sa Vladimirom Zelenskim u Beloj kući, rekao da radije ne bi isporučio rakete Ukrajini jer "ne želimo da poklanjamo stvari koje su nam potrebne da zaštitimo našu zemlju".

Kurir.rs/Volstrit džurnal

Ne propustitePlaneta"POSTOJI JEDAN RUSKI ZAHTEV O KOJEM NIKO NE PRIČA" Dugogodišnji savetnik Kremlja: Zelenski nije glup, želi da natera Putina da kaže Trampu "NE", a onda....
Sergej Markov Volodimir Zelenski Donald Tramp Vladimir Putin
Planeta"ON JE IZDAJNIK! FAVORIZUJE RUSE, NE MOŽE MU SE VEROVATI": Visoki američki zvaničnici osuli paljbu po Trampovom čoveku nakon razgovora sa Putinovim pomoćnikom
sw.jpg
PlanetaMIROVNI PLAN ZA UKRAJINU POTEKAO IZ KREMLJA! Izvori Rojtersa tvrde da se 28 tačaka za okončanje rata temelji na ruskom dokumentu (FOTO)
Donbas Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zlenenski Donald Tramp
PlanetaPROCURIO CEO SNIMAK RAZGOVORA TRAMPOVOG I PUTINOVOG POMOĆNIKA: "Prijatelju, odlično ste to uradili! — "Jurij, hvala vam na podršci!"
Stiv Vitkof Juri Ušakov