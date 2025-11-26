Slušaj vest

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihailo Podoljak izjavio je danas da Ukrajina nema nikakve veze sa skandalom oko curenja transkripata razgovora specijalnog predstavnika američkog predsednika Stiva Vitkofa sa predstavnicima Rusije.

On je istakao da američka administracija ima stav o mirovnom planu. Ovaj plan, dodao je, razmatra se na nekoliko foruma sa predstavnicima SAD i evropskih zemalja.

"Ovo je pokušaj stvaranja realnog mehanizma za okončanje rata: garancije bezbednosti, uloga saveznika, posledice po Rusiju u slučaju ponovljene agresije. Ovo je složena i krhka diskusija u kojoj svaka reč vredi zlata", naveo je Podoljak.

Prema njegovim rečima, postoje priče o neformalnim kontaktima, snimcima razgovora i izvorima tih snimaka.

"Ove priče će prvenstveno uticati na unutrašnju politiku i diskusije u raznim zemljama, uključujući Sjedinjene Američke Države. Ukrajina, naravno, nema nikakve veze sa organizacijom ovih objava. Mi delujemo direktno: u okviru partnerskih sporazuma, sa transparentnom logikom i crvenim linijama koje su apsolutno jasne našim saveznicima", rekao je savetnik Volodimira Zelenskog, prenosi RBK Ukrajina.

Podoljak je dodao da će sva osetljiva pitanja, uključujući teritorije, veličinu Oružanih snaga Ukrajinei druga, biti razmotrena između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa.

"Predsednik Ukrajine je spreman za takav sastanak u bilo kom trenutku. Jasno je da je bez ličnog razgovora između predsednika nemoguće pravilno odgovoriti na najosetljivija pitanja. Takođe je jasno da Ruska Federacija još nije pokazala želju da okonča rat", zaključio je on.

Ranije je Blumberg objavio navodne transkripte telefonskih razgovora između Ušakova i izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa o mogućnosti da zajedno rade na predlogu mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini koji bi ličio na mirovni plan u 20 tačaka za Gazu, uz sugestiju da ruski predsednik Vladimir Putin pokrene takvu inicijativu u razgovoru s Trampom.

Prema pisanju Blumberga, u razgovoru 14. oktobra, Vitkof je Ušakova posavetovao da se organizuje telefonski razgovor Trampa i Putina pre posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu, koristeći sporazum o Gazi kao primer.