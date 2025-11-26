Slušaj vest

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) ispitao je Rustema Umerova, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine i bivšeg ministra odbrane.

Rustem je ispitan u vezi sa slučajem korupcije u koji je umešan saradnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Timur Mindič.

"Rustem Umerov je pozvan u NABU kao svedok da svedoči u krivičnom postupku pokrenutom zbog mešanja u aktivnosti vladinog službenika. Razgovor je bio konstruktivan. Rustem Umerov je odgovorio na sva pitanja istražitelja u okviru procesnog prava", prenela je Ukrajinska pravda, saopštila je pres-službu agencije.

Saslušanje je održano u utorak, a nisu saopšteni dodatni detalji.

Dana 23. novembra, zamenik Vrhovne rade Aleksij Gončarenko izvestio je da je NABU pripremila optužbe protiv Umerova za proneveru.

Rustem Umerov Foto: EPA Presidential Press Service Han

Korupcionaški skandal u Ukrajini

Dana 10. novembra, NABU i SAP pokrenuli su veliku operaciju otkrivanja korupcijskih šema u energetskom sektoru. Biro je izvršio pretrese kuća bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka, kompanije Energoatom i Timura Mindiča, za koga se veruje da je osnivač kriminalne grupe i "novčanik" Zelenskog. Navodno je biznismen prethodno brzo sproveden iz Ukrajine.

Kasnije je NABU objavila fotografije torbi punih gomila deviza i isečke audio snimaka na kojima se pojavljuju tri osobe sa nadimcima "Karlson", "Tenor" i "Raketa". Prema rečima poslanika Vrhovne rade Jaroslava Železnjaka, te osobe su Mindič, Dmitro Basov, izvršni direktor fizičke zaštite i bezbednosti u Energoatomu, i Igor Mironjuk, Galuščenkov savetnik. Bivši zamenik ukrajinskog premijera Oleksij Černišov takođe je umešan u slučaj.

Biro za borbu protiv korupcije je već optužio sedam članova kriminalne organizacije. Mindič i biznismen Aleksandar Cukerman su stavljeni na poternicu. Galuščenko, koji je od leta bio na čelu Ministarstva pravde, i ministarka energetike Svetlana Grinčuk su smenjeni.