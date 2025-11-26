Slušaj vest

Najmanje 36 ljudi je poginulo u stravičnom požaru koji je zahvatio stambeni kompleks u Hong Kong, dok se vatrogasci i dalje bore sa vatrom. Tragičnu vest potvrdio je lider Hong Konga Džon Li na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, sudbina čak 279 ljudi je još uvek nepoznata i oni se vode kao „nedostupni“. 29 povređenih je prebačeno u bolnice, od kojih je najmanje sedam u kritičnom stanju.

„Ožalošćen sam njihovom smrću i izražavam najdublje saučešće porodicama preminulih i povređenih. Pružićemo svu potrebnu pomoć“, rekao je Li novinarima.

Stotine ljudi zarobljeno

Li je dodao da se uzrok požara još uvek istražuje. Više od 700 stanovnika stambenog kompleksa u Hong Kongu, koji je zahvatio požar u sredu, evakuisano je i smešteno u privremena skloništa. Ovu informaciju je na konferenciji za novinare potvrdila Junis Čan Hau-man, okružna službenica za Tai Po Ministarstva unutrašnjih poslova.

Požarom pogođeno javno stambeno naselje Vang Fuk Kort sastoji se od osam visokih zgrada u kojima živi više od 4.000 ljudi. Prema vladinim podacima, značajan deo stanovnika su penzioneri - oko 36 odsto njih je starije od 65 godina.

Svih osam visokih zgrada ima najmanje 31 sprat, a prema agenciji Centaline Property Agency, kompleks nudi skoro 2.000 stambenih jedinica.

Vatrogasci Hong Konga vode dramatičnu bitku sa vremenom kako bi stavili pod kontrolu razorni požar koji je zahvatio nebodere u okrugu Tai Po.

Istovremeno, ulažu natčovečanske napore da dođu do stanovnika zarobljenih u plamenu. Derek Armstrong Čen, zamenik direktora vatrogasne službe Hong Konga, izvestio je o napretku operacije.

Zapaljeni delovi padaju

Čen je napomenuo da se vatrogasci koji se bore da se probiju do gornjih spratova suočavaju sa „izuzetno visokim temperaturama“ unutar zapaljenih tornjeva. Dodatne opasnosti za spasilačke timove uključuju otpad od ruševina i skela sa zgrade.

„Otpad i skele sa pogođene zgrade padaju, što predstavlja dodatnu opasnost za naše osoblje na prvoj liniji fronta“, rekao je Čen.

Zvaničnici su uputili hitan apel svima koji su još uvek zarobljeni u svojim stanovima. Čan je rekao stanovnicima da zatvore sva vrata i prozore i da ih zapečate trakom i mokrim peškirima. Takođe ih je zamolio da odmah pozovu vatrogasnu službu Hong Konga i daju svoju tačnu lokaciju i broj stana.

Stranica za samospasavanje koju su postavili stanovnici požarom opustošene stambene zgrade pokazuje da najmanje 70 ljudi poziva pomoć od ponoći (17:50 po našem vremenu, 50 minuta posle ponoći u Hong Kongu), uključujući neke za koje se veruje da su još uvek zarobljeni u svojim stanovima i druge čije je boravište nepoznato.

Vlasti premeštaju stanovnike visokih zgrada u požaru u skloništa i prazne stanove koji su dostupni vladi.