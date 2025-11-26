Slušaj vest

Rusija nema pravo veta na ulazak Kijeva u NATO, izjavio je šef Alijanse Mark Rute, odbacujući predlog mirovnog sporazuma Moskve i Vašingtona koji bi onemogućio ulazak Ukrajine u tu alijansu.

"Rusija nema ni pravo glasa ni pravo veta na to ko može biti član NATO-a", rekao je Rute u intervjuu za list "Pais" i nemački medij RND. Osnivački Vašingtonski sporazum Severnoatlantske alijanse "dozvoljava bilo kojoj zemlji u evroatlantskoj zoni da se pridruži", dodao je.

Ruteovi komentari slede nakon predloga koji su predvodile SAD da se okonča ruski rat u Ukrajini, koji je procurio prošle nedelje, a koji je uključivao odredbu da NATO treba da se saglasi sa stavkom da "neće prihvatiti Ukrajinu ni u jednom trenutku u budućnosti".

Foto: Shutterstock, Pritnscreen/X

Plan od 28 tačakaje od tada modifikovan u plan od 19 tačaka, u kojem su ublaženi neki od njegovih najsnažnijih proruskih elemenata. Alternativni evropski predlog ukida ideju o isključivanju Ukrajine iz NATO-a.

Rute je ublažio deo svog komentara insistirajući da gaji pozitivna osećanja prema američkom predsedniku Donaldu Trampu.

"Sviđa mi se taj momak", rekao je.

"Nekoliko saveznika se protivi pridruživanju Ukrajine"

Saveznici NATO-a su se protivili tome da se istog časa uputi poziv Ukrajini da se pridruži organizaciji, ali su se članice prošle godine dogovorile da je kandidatura Kijeva "nepovratna" – izjava koju je Rute ponavljao od tada, uprkos protivljenju Trampa i drugih zemalja članica pristupanju zemlje.

Generalni sekretar NATO-a je priznao da se nekoliko "saveznika... trenutno protivi pristupanju Ukrajine".

Rute je rekao da trenutni mirovni plan, koji je došao nakon širih diplomatskih razgovora u Ženevi u nedelju, pruža "dobru osnovu za dalje diskusije“, ali je dodao da će svaki predlog zahtevati "posebnu, paralelnu diskusiju" sa NATO-om "o određenim pitanjima".

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je u sredu rekla da odluka o kandidaturi Ukrajine za pridruživanje Evropskoj uniji ili Severnoatlantskoj alijansi ne bi trebalo da se donosi jednostrano.

Ursula fon der Lajen Foto: Printscreen/RTS

"Ništa o Evropi bez Evrope, ništa o NATO-u bez NATO-a", rekla je poslanicima Evropskog parlamenta.

Rute je takođe rekao da će Alijansa isporučiti Ukrajini oružje u vrednosti od pet milijardi dolara, kao deo šeme koju predvodi NATO, u okviru koje evropski saveznici kupuju američko oružje za Kijev "do kraja ove godine".

Jedanaest zemalja je do sada omogućilo pet paketa od 500 miliona dolara u okviru takozvanog programa PURL, a šesti paket se očekuje u narednim danima. Preostali novac će doći iz mešavine budućih paketa i vanciklusnih plaćanja, prema osobi upoznatoj s pitanjem, kojoj je data anonimnost da bi slobodno govorila o ovoj osetljivoj temi.

Rute je upozorio da Moskva neće prestati da ugrožava bezbednost Evrope čak ni ako pristane na mirovni sporazum.

"Rusija će nastaviti da bude dugoročna pretnja još dugo", rekao je on.