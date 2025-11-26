Slušaj vest

Izrael je danas predao tela 15 Palestinaca, dan pošto je Hamas vratio posmrtne ostatke jednog izraelskog taoca.

Reč je o najnovijoj razmeni u okviru primirja uz posredovanje SAD, postignutog prošlog meseca, čija se prva faza približava kraju, prenosi Asošiejted pres.

Još se očekuje vraćanje tela dva taoca, jednog Izraelca i jednog državljanina Tajlanda, otetih tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Hamas tvrdi da ostaje posvećen predaji tela, uprkos poteškoćama zbog razaranja u Gazi, dok Izrael optužuje palestinsku militantnu grupu da odugovlači nakon što su poslednji živi taoci oslobođeni 13. oktobra u okviru hitne faze primirja.

Prema sporazumu o primirju, Izrael se obavezao da vrati 15 palestinskih tela za svakog pronađenog taoca. Do sada je predato ukupno 345 tela, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze.

Nije poznato da li je reč o telima poginulih u napadu 7. oktobra u Izraelu, palestinskih zatvorenika koji su umrli u izraelskom pritvoru ili tela iz Gaze odnetih tokom rata, navodi AP.