Slušaj vest

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je danas da o ustupcima Rusije u procesu eventualnog rešavanja situacije u Ukrajini, uključujući pitanja u vezi sa tzv. specijalnom vojnom operacijom, ne može biti reči.

"Pozdravljamo napore administracije predsednika SAD Donalda Trampa u traženju razumnih rešenja, ali nikakva odstupanja od naših principijelnih stavova nisu moguća", rekao je Rjabkov na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je Rusija spremna da ostvari svoje navedene ciljeve, "poželjno diplomatskim sredstvima", prenosi Interfaks.

"Ako bude bilo kakvih neuspeha, onda ćemo nastaviti da delujemo u okviru Specijalne vojne operacije", rekao je Rjabkov.

Prema njegovim rečima, ključno pitanje ostaje politička volja za striktno sprovođenje dogovorenih stavova postignutih na sastanku lidera Rusije i SAD u avgustu u Ankoridžu.

Foto: Printscreen YouTube/Россия 24

"Posvećeni smo rezultatima sastanka u Ankoridžu i nastavićemo da delujemo u ovom okviru, usklađujući ono što se sada dešava sa osnovnim principima koje su tamo artikulisala dvojica predsednika", dodao je on.

Rjabkov je naveo da je ruska pozicija dugoročno konzistentna i da se oslanja na "uzroke krize".

"Naš stav je od samog početka bio veoma dosledan. On se bavi različitim aspektima trenutne situacije i uglavnom se fokusira na korene krize sa kojom se već dugo suočavamo", dodao je Rjabkov.

On je rekao da su "elementi dogovorenog u Ankoridžu sami po sebi kompromisni" i da će upravo oni služiti kao osnova za razmatranje novih verzija američkog mirovnog plana.

"Ovo je pitanje diplomatske tehnike i ne može se raspravljati u javnosti, jer je reč o suviše ozbiljnim stvarima", zaključio je Rjabkov.