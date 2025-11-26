Slušaj vest

Više osoba je ranjeno kod Bele kuće u Vašingtonu u sredu, uključujući najmanje jednog člana američke Nacionalne garde, prema izvoru upoznatom sa ranim izveštajima, javlja CNN.

Pucnjava se dogodila u centru Vašingtona, u blizini Bele kuće. Policija je objavila da se nalazi na mestu pucnjave i savetovala građane da izbegavaju to područje.

Dva pripadnika Nacionalne garde su upucana u Vašingtonu, samo nekoliko blokova od Bele kuće, prema rečima sekretarke za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

„Molim vas, pridružite mi se u molitvi za dvojicu pripadnika Nacionalne garde koji su pre samo nekoliko trenutaka upucani u Vašingtonu“, objavila je na X.

Foto: Instagram

Osumnjičeni je priveden, saopštila je metropolitanska policija Vašingtona.

Predsednik Donald Tramp je obavešten o pucnjavi, rekla je portparolka Karolina Livit u saopštenju.

„Bela kuća je svesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju. Predsednik je obavešten“, rekla je Livit.

Trupe Nacionalne garde iz više država mesecima su u Vašingtonu kao deo predsednikove akcije protiv kriminala u glavnom gradu, koja se od tada proširila na druge gradove širom zemlje.