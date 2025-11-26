Slušaj vest

Šezdesettrogodišnji muškarac ubio je dva sina, sestru i suprugu na tri različite lokacije u Nemačkoj, pre nego što je digao ruku na sebe, u nemačkoj gradu Rojtlingenu.

Ubistva su otkrivena u utorak kada je negovatelj pronašao telo jedne od njegovih žrtava, a trenutno nije poznat razlog ovog masakra.

Veruje se da je napadač prvo pucao u svoja dva sina, stara 27 i 29 godina, u opštini Sankt Johan pre nego što je povukao obarač i ubio svoju sestru (60, u njenom stanu u Rojtlingenu, prema lokalnim medijima. Zatim je pucao u svoju suprugu, staru 57 godina, u njihovoj kući u gradu Pfulingenu pre nego što je okrenuo pištolj na sebe.

Oglasila se policija

- Pet članova porodice pronađeno je mrtvo na različitim lokacijama u Rojtlingenu, Pfulingenu i Sankt Johanu u utorak. Poginuli su 63-godišnji otac, njegova 60-godišnja sestra, njegova 57-godišnja supruga i njihova dva sina, starosti 27 i 29 godina. 57-godišnja žena nije biološka majka mladića - navodi se u saopštenju policije.

Policija je obaveštena u utorak nakon što je primila izveštaje da je pronađeno telo žene, a da li je 63-godišnjak legalno posedovao oružje u svojstvu lovca je predmet istrage.

Policija, koja je sumnjala na njenog brata, požurila je u njegovu kuću u Pfulingenu gde su pronašli njegovo i tela njegove supruge sa prostrelnim ranama i vatrenim oružjem pored njih.

Dvojica sinova su kasnije pronađena u njegovim poslovnim prostorijama u opštini Sankt Johan.