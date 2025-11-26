Slušaj vest

Iako administracija predsednika Donalda Trampa želi da ostavi utisak da je veoma blizu mirovnog sporazuma u Ukrajini, Kijev još nije spreman da prihvati nametnute uslove, pokazuje analiza CNN-a, koja sugeriše da "zvanični optimizam" prikriva probleme u pregovorima.

Prema navodima izvora, Ukrajina je odbila tri ključna uslova iz američkog mirovnog plana, važna za Rusiju: ustupanje teritorije u oblasti Donjecka, znatno smanjenje brojnosti ukrajinske vojske i odustajanje od pristupanja NATO.

Iako Sjedinjene Države uz veliku galamu objavljuju napredak ostvaren u mirovnim razgovorima s Ukrajinom, visokorangirani ukrajinski izvor tvrdi da i dalje postoje značajne prepreke, navodi CNN.

Predsednik SAD Donald Tramp je pozdravio "izuzetan napredak" koji je njegov tim postigao ka okončanju rata u Ukrajini, dok je jedan američki zvaničnik rekao u utorak za CBS News da se Ukrajina slaže sa planom o kojem su Amerikanci razgovarali sa Kijevom u nedelju u Ženevi, "uz neke manje izmene". I državni sekretar Sjedinjenih Država, Marko Rubio, zadržao je optimističan ton posle "veoma pozitivnih razgovora" tokom vikenda u Ženevi. "Preostala pitanja nisu nepremostiva", insistirao je on.

Uprkos potpuno optimističnoj verziji koju promoviše Trampova administracija, o teškim pregovorima koji su u toku i koji bi trebalo da oblikuju zajedničku poziciju Sjedinjenih Država, Ukrajine i Evrope o tome kako bi rat u Ukrajini trebalo da se okonča, prema rečima visokorangiranog ukrajinskog izvora sa direktnim pristupom pregovorima, i dalje postoje značajne razlike između onoga što administracija Donalda Trampa traži od Ukrajine i onoga što je Kijev spreman da prihvati.

Taj izvor potvrdio je da je postignut "konsenzus" o većini tačaka uključenih u američki mirovni plan od 28 tačaka, koji je prošle sedmice procureo u medije. Prema njegovim rečima, ostaju najmanje tri ključna pitanja, ne manje nesuglasice, o kojima postoje značajne razlike koje mogu odlučiti sudbinu celog procesa pregovora.

Teritorije u Donbasu

Prva osetljiva tačka jeste da li će Ukrajina ustupiti ključne teritorije u oblasti Donbasa, koje su anektirane ali još nisu potpuno pod kontrolom Rusije, uključujući takozvani "utvrđeni pojas" koji čini nekoliko gradova ključnih za ukrajinsku bezbednost.

Amerikanci traže da Ukrajina ustupi te teritorije kako bi postale demilitarizovana zona pod ruskom upravom. Ukrajinski izvor rekao je za CNN da je u razgovorima ostvaren "izvestan napredak", ali da još nije postignut dogovor o sadržaju ili konačnoj formulaciji.

"Bilo bi veoma pogrešno reći da imamo verziju koju je Ukrajina prihvatila", dodao je izvor.

Smanjenje ukrajinske vojske

Druga sporna tačka jeste predlog Sjedinjenih Država da Ukrajina ograniči brojno stanje svoje vojske na 600.000 vojnika, prag naveden u američkom planu.

Izvor je precizirao da se razgovaralo o većem broju (Financial Times je pisao o 800.000 vojnika), ali Kijev još nije prihvatio takav ustupak.

Odustajanje od članstva u NATO

Što se tiče zahteva da Ukrajina odustane od težnje da postane članica NATO, taj zahtev ostaje neprihvatljiv za Kijev, prema izvoru na koji se poziva CNN.

Takav ustupak bi stvorio "opasan presedan" i Rusiji dao de facto pravo veta na zapadnu vojnu alijansu "čiji čak ni nije član", objašnjava ukrajinski izvor.

Sve tri tačke, ustupanje teritorija, smanjenje ukrajinske vojske i trajno isključivanje pristupanja NATO, Kremlj često navodi kao glavne razloge za pokretanje rata. Ujedno, one predstavljaju i ključne uslove Moskve da bi se borbe okončale.

Za Ukrajinu, to su stare crvene linije za koje su desetine hiljada vojnika ratovale i poginule. Zvanično odustajanje od bilo koje od njih bio би ogroman korak, koji bi nosio političke i društvene rizike za vlast u Kijevu.

Koliko god administracija Donalda Trampa pokušavala da predstavi situaciju u povolјnijem svetlu, stvarnost је da ovde nije reč o "nekoliko preostalih tačaka neslaganja" ili "manjim detalјima koji se mogu rešiti", već o dubokim razlikama koje mogu odlučiti sudbinu čitavog sukoba, zaključuje CNN.