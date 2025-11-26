Slušaj vest

Dva pripadnika Nacionalne garde koja su upucana u blizini Bele kuće su živi i dalje su u teškom stanju, saopštio je direktor FBI Keš Patel.

Iako je ranije guverner države Zapadna Virdžinija objavio da su vojnici preminuli, kasnije informacije su pokazale da i dalje traje borba za njihove živote.

- Oba pojedinca, pripadnika garde, trenutno su u kritičnom stanju u lokalnoj bolnici i leče se. U ovom trenutku nemamo drugih osumnjičenih. Pregledali smo video snimak iz tog područja. Čini se, kao što sam rekao, da je u pitanju usamljeni naoružani čovek koji je podigao vatreno oružje i napao ove pripadnike Nacionalne garde iz zasede, a drugi pripadnici Nacionalne garde su ga brzo priveli - rekao je načelnik lokalne metropolitanske policije.

Efri Kerol, izvršni pomoćnik načelnika Metropolitanske policijske uprave, kaže novinarima da je osumnjičeni došao iza ugla, podigao vatreno oružje i pucao na pripadnike Nacionalne garde.

Pripadnici Nacionalne garde su potom imali „prepirku“ sa subjektom, koga su savladali i priveli.

Ranije večeras, predsednik SAD Donald Tramp je saopštio da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde SAD u kritičnom stanju.

Američki predsednik je nazvao strelca „životinjom“ i rekao da će osumnjičeni „platiti veoma visoku cenu“. Napadač je teško ranjen.