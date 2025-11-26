UBIJENA DVA PRIPADNIKA NACIONALNE GARDE! Tragične vesti nakon pucnjave kod Bele kuće
Dva pripadnika Nacionalne garde koja su upucana u blizini Bele kuće su preminula, rekao je guverner države Zapadna Virdžinija.
Obojica su bili pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.
- Sa velikom tugom možemo da potvrdimo da su oba pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, koji su ranije danas upucani u Vašingtonu, preminuli od zadobijenih povreda. Ovi hrabri stanovnici Zapadne Virdžinije izgubili su živote služeći svojoj zemlji. U stalnom smo kontaktu sa saveznim zvaničnicima dok se istraga nastavlja. Čitava naša država tuguje sa njihovim porodicama, njihovim voljenima i zajednicom Garde. Zapadna Virdžinija nikada neće zaboraviti njihovu službu ili njihovu žrtvu i zahtevaćemo punu odgovornost za ovaj užasan čin - rekao je guverner.
Ranije večeras, predsednik SAD Donald Tramp je saopštio da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde SAD u kritičnom stanju.
Američki predsednik je nazvao strelca „životinjom“ i rekao da će osumnjičeni „platiti veoma visoku cenu“. Napadač je teško ranjen.
Kurir.rs/Skaj njuz