- Sa velikom tugom možemo da potvrdimo da su oba pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, koji su ranije danas upucani u Vašingtonu, preminuli od zadobijenih povreda. Ovi hrabri stanovnici Zapadne Virdžinije izgubili su živote služeći svojoj zemlji. U stalnom smo kontaktu sa saveznim zvaničnicima dok se istraga nastavlja. Čitava naša država tuguje sa njihovim porodicama, njihovim voljenima i zajednicom Garde. Zapadna Virdžinija nikada neće zaboraviti njihovu službu ili njihovu žrtvu i zahtevaćemo punu odgovornost za ovaj užasan čin - rekao je guverner.