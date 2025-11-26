Slušaj vest

Borbe se nastavljaju na sedam pravaca, pri čemu Rusi vrše najveći pritisak u sektorima Pokrovsk i Liman, dok se aktivnost povećava i u blizini Kostjantinivke, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Ruska artiljerija ponovo je granatirala pogranična naselja, uključujući Kučerivku, Starikove, Bobilivku, Bila Berezu, Vovkivku, Buniakine i Koza;e u regionu Sumi, kao i Kliusi, Halahanivku i Hremjačku u regionu Černihiv.

U sektorima Severna Slobožanščina i Kursk, Ukrajinci su odbili dva napada. Ruske snage koristile su avijaciju četiri puta na ovom frontu, ispalivši devet vođenih bombi i izvevši 96 udara, od kojih je jedan izveden višecevnim raketnim sistemom (MLRS).

U sektoru Južna Slobožanščina, ruske trupe su deset puta napale ukrajinske položaje u blizini Vovčanska, Sinelnikova, Dvoričanskog i ka Kolodjaznom. Pet borbi se uvek vodi.

U sektoru Kupjansk, ukrajinske snage odbile su četiri napada u blizini Piščane i Petropavlivke, dok se još jedna borba vodi.

U sektoru Liman, ruske trupe su izvele 35 napada u blizini Hrekivke, Novovodjane, Novojehorivke, Kopanki, Serednjeg, Ridkoduba, Karpivke i Zarične, kao i ka Limanu i Drobiševu. Ukrajinske snage uspešno su zaustavile 16 napada, dok borbe i dalje traju na 19 lokacija.

U sektoru Slavjansk ruska vojska je pokušala šest proboja u blizini Jampila, Serebrianke, Dronivke, Vjimke, Saka i Vancetija. Dva sukoba se još vode.

U sektoru Kramatorsk dve borbe se nastavljaju u području Časiv Jar, dok su ruske snage pokušale prodor ka Predtečinju.

U sektoru Kostjantinivka Rusi su izveli 24 napada u blizini Pleščivke, Ivanopilja, Rusin Jara i ka Kostjantinivki. Sedam sukoba se još vodi.

U sektoru Pokrovsk ruske snage su izvele 41 pokušaj da potisnu ukrajinske trupe sa položaja u blizini Volodimirovke, Fedorivke, Nikanorivke, Červonog Limana, Rodinske, Novoekonomične, Pokrovska, Kotline, Udačnog, Molodetskog, Jalte i Dacnog. Tri sukoba se još vode.

U sektoru Oleksandrohrad ruske snage su osam puta napale ukrajinske položaje u blizini Ivanivke, Oleksiivke, Privilnog i Krasnohirska.

U sektoru Huliaipole ukrajinske snage su zaustavile šest pokušaja napada u blizini Zatiššja, Solodkog, Jablukova, Zelenog Haja i ka Huliaipolu. Tri sukoba su još u toku.

Ruski avioni napali su Vozdviživku i Huliaipole.

U sektoru Orihiv ukrajinske snage uspešno su odbile napad ruskih trupa u blizini Primorskog.

U sektoru reke Dnjepar danas nije bilo borbenih aktivnosti.

U ostalim sektorima fronta nisu prijavljene značajnije promene, zaključuje se u izveštaju Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.