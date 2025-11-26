Slušaj vest

Čujčenko je istakao da su nadležne službe već pripremile nacrt odgovora i prosledile ga državnom rukovodstvu.

"Mere za reagovanje na moguću konfiskaciju ruske imovine od strane zapadnih država su pripremljene. One su predate rukovodstvu zemlje", rekao je Čujčenko.

Prema njegovim rečima, zaplena ruske imovine od strane neprijateljskih zemalja predstavlja otvoreno kršenje osnovnih normi međunarodnog prava i učiniće te zemlje odgovornim za naknadu štete nastale ovim narušavanjem imovinskih prava Ruske Federacije.

Zemlje EU već mesecima pokušavaju da razviju pravne mehanizme za korišćenje zamrznute ruske imovine, koji bi upotrebile za kredit namenjen Ukrajini.

Većina tih sredstava, više od 200 milijardi, nalazi se blokirana na platformi "Juroklir" u Belgiji.

Iz "Juroklira" više puta je apelovano da se ne koriste ova sredstva, upozoravajući da bi to moglo dovesti do toga da Rusija na sudu zapleni evropsku ili belgijsku imovinu u drugim delovima sveta.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva neće ostaviti bez odgovora pokušaje korišćenja ruske imovine.

Istovremeno, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova izjavila je da bi ruski odgovor bio veoma oštar i bolan ukoliko bi zemlje EU upotrebile zamrznutu rusku imovinu za izdavanje "reparacionog zajma" Kijevu.

U međuvremenu, Belgija je ubedila Italiju da će ovakvi potezi sa sobom povući ozbiljne rizike, napisao je belgijski ministar odbrane i spoljne trgovine Teo Franken na društvenoj mreži "Iks".

"Moja poruka: Belgija neće eksproprisati rusku imovinu i predati je Ukrajini bez evropskih garancija protiv tužbi i zahteva za vraćanje novca. Belgija će nastaviti da podržava Ukrajinu, ali nećemo promeniti svoj stav po ovom pitanju. Suviše je mnogo skrivenih rizika. Sada je i Italija to shvatila", napisao je on.

Ranije je ambasador Rusije u Belgiji Denis Gončar rekao za da bi se korišćenje ruske imovine pod bilo kojom šemom smatralo krađom. On je upozorio da bi ruski odgovor bio "neposredan" i primorao Zapad da računa na sopstvene gubitke.