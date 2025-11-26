Guverener američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi je istakao da su oba vojnika bili pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.
Ubijena dvojica pripadnika Nacionalne garde
Američke vlasti još ne znaju motiv naoružanog napadača koji je otvorio vatru u blizini Bele kuće, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens.
"Još uvek ne znamo motiv", rekao je Vens tokom događaja u Kentakiju.
Tom prilikom, on je ranio dvojicu vojnika, koji su u teškom stanju. Osumnjičeni za ovaj zločin je uhapšen.
Guverener američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi je istakao da su oba vojnika bili pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.
Kurir.rs/Skaj njuz
