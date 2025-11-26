Slušaj vest

Američke vlasti još ne znaju motiv naoružanog napadača koji je otvorio vatru u blizini Bele kuće, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens.

"Još uvek ne znamo motiv", rekao je Vens tokom događaja u Kentakiju.

Tom prilikom, on je ranio dvojicu vojnika, koji su u teškom stanju. Osumnjičeni za ovaj zločin je uhapšen.

Guverener američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi je istakao da su oba vojnika bili pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.

Kurir.rs/Skaj njuz

