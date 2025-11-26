Slušaj vest

Četvoročlana porodica iz Hamburga preminula je u Istanbulu na odmoru, a kao uzrok je obdukcijom utvrđeno da su otac, majka i dvoje maloletne dece — ćerka od tri godine i šestogodišnji sin — umrli od trovanja.Sada su se pojavile informacije da ovakav tragičan kraj nije jedinstven u Istanbulu!

Naime, kako je Kurir preneo otac Servet (38), majka Čigdem (27) i njihovo dvoje dece, Masal (3) i Kadir (6) su otišli na odmor u Istanbul sredinom novembra, a ubrzo nakon toga su primljeni u bolnicu zbog jakih bolova, mučnine i povraćanja, pod sumnjom na trovanje hranom. Otpušteni su iz bolnice, ali im se stanje tokom noći brzo pogoršalo. Dvoje dece, šestogodišnji sin i trogodišnja ćerka, prvi su preminuli, a zatim i majka. Otac je ostao na intenzivnoj nezi, ali takođe nije preživeo.

Prema rezultatima obdukcije, porodica je umrla od trovanja visokotoksičnim gasom fosfinom, bezbojan, bez mirisa, ali izuzetno toksičan i zapaljiv gas.

Mediji su počeli da izveštavaju o izjavi lokalnog lekara, koji je naveo da je hotel u kojem je porodica odsela dezinfikovan zbog stenica, i da korišćeni insekticidi nisu bili dozvoljeni. Vlasti su evakuisale hotel u okrugu Fatih i zapečatile zgradu.

Nije izolovan slučaj

Prema pisanju nemačkog lista "Frankfurter Algemajne", još jedan trogodišnji dečak je preminuo u aprilu, takođe nakon dezinsekcije zbog zaraze stenicama. U oba slučaja, dezinsekciju je izvršila ista kompanija, pod nazivom DSS. Nemački list dodaje da bi porodica iz Hamburga možda još uvek bila živa da je turski pravosudni sistem brže reagovao.

U krvi preminulog dečaka pronađeni su aluminijum i cink. Samo dan pre nego što se razboleo, u susednom stanu je sprovedena dezinsekcija. Komšije su angažovale DSS jer su bili prvi rezultat na Guglu prilikom pretrage kompanija za suzbijanje štetočina u Istanbulu.

Otac preminulog trogodišnjaka, Šahin Jazidži, podneo je krivičnu prijavu protiv DSS-a, objašnjavajući da nije želeo da bilo ko drugi izgubi svoje dete. Njegov advokat je zahtevao hitnu istragu rukovodstva kompanije i naveo da, koliko ona zna, DSS nije imao dozvolu za rukovanje insekticidom.

Međutim, tužilac je želeo da sačeka forenzički izveštaj, jer nije bilo jasno da li su napravljene neke greške tokom dečakovog lečenja u bolnici. Niko nije ispitan niti uhapšen zbog ovoga, pa je DSS mogao da nastavi da prima klijente bez prepreka, sve do sredine novembra, kada je četvoročlana porodica otrovana u hotelu.

Uprkos smrti u aprilu, DSS nije video razlog da značajno promeni svoju praksu, piše "Frankfurter Algemajne".

Neispunjen san

Porodica je svake godine dolazila u Tursku na odmor. Ovog leta su uredili i renovirali potkrovlje u porodičnom stanu u svom rodnom mestu Boldavin.

- Planirali su da se presele ovamo. Ovo je bio njihov san - rekao je otac preminule žene.