Dvojica pripadnika Nacionalne garde Virdžinije teško su ranjena danas u Vašingtonu, u neposrednoj blizini Bele kuće.

Pre nego što su pogođeni, dvojica pripadnika garde razmenila su vatru s osumnjičenim, navode izvori iz policije.

Izvori su naveli da je osumnjičeni uhapšen i odveden sa lica mesta na nosilima, što je potvrdio i predsednik SAD Donald Tramp.

Osumnjičeni, koji je sada u pritvoru, takođe je ranjen, ali se ne smatra da su njegove povrede opasne po život, navodi zvaničnik policije koji nije ovlašćen da javno govori o slučaju i koji je razgovarao sa AP pod uslovom anonimnosti.

Jedan pripadnik Nacionalne garde pogođen je u glavu, prema navodima ljudi upoznatih sa detaljima incidenta.

Svedok pucnjave Stejsi Volters je rekla da je bila u automobilu blizu 17. ulice kada je čula dva pucnja, "bum bum", i primetila malu decu, a zatim i druge kako beže.

"Gotovo odmah, policija je preplavila područje", rekla je ona.

Prisustvo Nacionalne garde u prestonici Sjedinjenih Država izazvalo je pravnu bitku i širu javnu debatu o politici Trampove administracije u korišćenju vojske za borbu protiv, kako zvaničnici navode, problema kriminala koji je izmakao kontroli.

Kurir.rs/Agencije

