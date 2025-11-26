Slušaj vest

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je danas da mu je posle današnje pucnjave kod Bele kuće predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tamp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu.

Hegset je poručio da je pucnjava u Vašingtonu bila "kukavički, podmukli čin, usmeren na najbolje što Amerika ima", prenosi Skaj njuz.

"Ovo se dogodilo na samo nekoliko koraka od Bele kuće. Zato me je predsednik Tramp zamolio da rasporedimo dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu. Ovo će samo učvrstiti našu odlučnost", rekao je Hegset.

Dvojica pripadnika Nacionalne garde danas je upucano ispred Bele kuće, a policija u Vašingtonu je potvrdila da je osumnjičeni za pucnjavu uhapšen.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNOVI DETALJI! OSUMNJIČENI ZA PUCNJAVU U VAŠINGTONU ODVEDEN U PRITVOR NA NOSILIMA: Dvojica pripadnika Nacionalne garde razmenila vatru s napadačem
Pucnjava Bela kuca (4).png
PlanetaPUCNJAVA KOD BELE KUĆE Džej Di Vens: Još uvek ne znamo motiv napadača
Pucnjava Bela kuca (5).png
PlanetaDVA PRIPADNIKA NACIONALNE GARDE U KRITIČNOM STANJU! Tragične vesti nakon pucnjave kod Bele kuće
Pucnjava Bela kuca (4).png
PlanetaTRAMP SAOPŠTIO UŽASNE VESTI: Predsednik SAD se oglasio posle pucnjave kod Bele kuće! "Životinja će platiti visoku cenu“!
111555.jpg
PlanetaRANJENI VOJNIK LEŽI MEĐU GOMILOM STAKLA Prve slike sa mesta pucnjave u blizini Bele kuće: "Molite se za njih" (FOTO)
Pucnjava Bela kuća
PlanetaPUCNJAVA KOD BELE KUĆE! Pogođena dva člana Nacionalne garde
Pucnjava Bela kuća