Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je danas da mu je posle današnje pucnjave kod Bele kuće predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tamp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu.

Hegset je poručio da je pucnjava u Vašingtonu bila "kukavički, podmukli čin, usmeren na najbolje što Amerika ima", prenosi Skaj njuz.

"Ovo se dogodilo na samo nekoliko koraka od Bele kuće. Zato me je predsednik Tramp zamolio da rasporedimo dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu. Ovo će samo učvrstiti našu odlučnost", rekao je Hegset.

Dvojica pripadnika Nacionalne garde danas je upucano ispred Bele kuće, a policija u Vašingtonu je potvrdila da je osumnjičeni za pucnjavu uhapšen.