Slušaj vest

Kenan Mehović (40), koji se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva uhapšen je nakon tromesečne potrage u Srbiji, prenosi nemački Bild.

Kako su u zajedničkom saopštenju objavili kancelarija javnog tužioca Arnsberga i policija Hagena, istražitelji u Srbiji uhapsili su Kenana tokom rutinske provere. Koristio je lažni identitet.

Sledi izručenje

Nakon izručenja, biće izveden pred nemački sud. Istražitelji nisu dali nikakve dodatne detalje u vezi sa hapšenjem ili mogućim motivom. Kancelarija javnog tužioca, odeljenje za ubistva i operativna grupa za begunce Državne kriminalističke policije (LKA) tragali su za njim tri mjeseca.

Podsetimo, Mehović je 22. avgusta u Mendenu upucao dva muškarca – jedan je preminuo na licu mesta (45-godišnji njemački državljanin), a drugi je teško ranjen (49-godišnji muškarac turske nacionalnosti).

U međuvremenu, nemački mediji su prenijeli da je privedena i Mehovićeva supruga, 40-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, za koju se sumnjalo da mu je pomogla u bekstvu kao vozač automobila.

Hapšena i njegova žena

Prema navodima istražitelja, ona je nakon pucnjave odvezla Mehovića belim BMW X6, da bi se nakon dva sata sama vratila na mesto zločina tim istim vozilom, gde je odmah uhapšena. Nakon ispitivanja, supruga je puštena na slobodu, a tužilaštvo je saopštilo da prema dotadašnjim saznanjima nije utvrđena njena umešanost u krivično delo. Istraga i dalje pokušava razjasniti njenu ulogu u događaju, posebno zašto se vratila na mesto zločina bez supruga – da li je bila pod pritiskom ili iz nekog drugog razloga.

Kako prenosi nemački Bild, Mehović je bio nadzornik radova na gradilištu, a žrtve su bile radnici. Do konflikta je došlo na gradilištu ispred kuće gdje se incident odigrao, i to zbog novca – navodno su dvojica radnika tražila isplatu za obavljene građevinske radove, nakon čega je izbila žestoka svađa koja je prerasla u fizički obračun. Prema tim navodima, rasprava oko neisplaćenog duga kulminirala je time što je Mehović potegao pištolj i zapucao. Očevici su izjavili policiji da su žrtve bile angažovane kao građevinski radnici na tom gradilištu.

Teško ranjeni Turčin je prebačen helikopterom u bolnicu i nakon operacije je bio van životne opasnosti. Inače, Mehović je pored državljanstva Srbije imao i državljanstvo Crne Gore.