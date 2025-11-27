Slušaj vest

Ljudi su se okupili na ulicama Sofije, glavnog grada Bugarske, kako bi protestovali protiv iznenadnog povećanja poreza planiranog u nacrtu budžeta za sledeću godinu, pre njegovog konačnog glasanja u parlamentu.

Procenjuje se da je protest, koji je organizovala opoziciona koalicija, privukao oko 20.000 ljudi. Okupljanje se održava u trenutku kada se balkanska zemlja priprema za pridruživanje evrozoni početkom sledeće godine.

Protest odražava široko rasprostranjenu zabrinutost zbog ekonomskog uticaja budžeta na građane i poslovni sektor, uključujući povećanje doprinosa za socijalno osiguranje i udvostručavanje poreza na dividende.

Koaliciona vlada ima stabilnu većinu.

Demonstranti su formirali ljudski lanac oko zgrade parlamenta i pokušali da blokiraju vozila poslanika, što je navelo policiju da interveniše kako bi sprečila nasilje. Policija je saopštila da su demonstranti bacali flaše i petarde na policajce i da su tri policajca povređena.

Uprkos protivljenju raznih društvenih grupa i upozorenjima ekonomista da nacrt budžeta nosi značajne rizike, očekuje se da će on ipak biti usvojen jer koaliciona vlada ima stabilnu većinu u parlamentu.

Budžet projektuje rekordan nivo državne potrošnje od skoro 46% BDP-a. Povećanje će biti finansirano uglavnom višim porezima na preduzeća i radnike i naglim povećanjem javnog duga.