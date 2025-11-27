Slušaj vest

Najmanje 44 osobe poginule u velikom požaru koji je zahvatio stambene blokove u okrugu Tai Po u Hongkongu, a 279 ljudi se vodi kao nestalo.

Više od 800 vatrogasaca bori se sa plamenom u kompleksu Vang Fuk Court – požar je pod kontrolom u četiri od osam zgrada.

Tri izvršna direktora građevinske kompanije uhapšena su zbog sumnje na grubu nepažnju u vezi sa nekvalitetnim materijalima koji su mogli doprineti brzom širenju požara.

Požar je klasifikovan kao nivo pet - najviši nivo ozbiljnosti u Hongkongu.

Beba i starija žena spašeni su dok noćne spasilačke operacije i dalje traju, prenose lokalni mediji.

Vlada je odala počast 37-godišnjem vatrogascu koji je poginuo u gašenju požara, opisujući ga kao "posvećenog i hrabrog".

Požar se proširio na bambusove skele postavljene oko spoljne fasade solitera, a vatrogasci su pokušavali da obuzdaju plamen koristeći merdevine i vodu sa visine.

Tai Po se nalazi u severnom delu Hongkonga, blizu granice sa Šenženom.

Bambusove skele, iako tradicionalne i široko korišćene u Hongkongu, biće postepeno povučene sa javnih projekata iz bezbednosnih razloga, saopštila je vlada ranije ove godine.