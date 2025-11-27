Slušaj vest

Američke imigracione vlasti pritvorile su majku nećaka portparolke Bele kuće Karolin Levit, saopštili su danas američki zvaničnici.

Portparol ministarstva unutrašnje bezbednosti SAD potvrdio je da su američke imigracione službe uhapsile ženu, brazilsku državljanku Brunu Karolinu Fereiru, ali je odbio da pruži detalje o tom slučaju.

Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD je saopštilo da je Fereira ušla u SAD sa turističkom vizom i da nije napustila zemlju, ali je GoFundMe veb-stranica koju je organizovala njena sestra objavila da Fereira ima legalni status u okviru programa Odložena akcija za dolazak dece (DACA).

Ministarstvo unutrašnje bezbednosti (DHS) je saopštilo da je Fereira prethodno hapšena zbog nanošenja telesnih povreda, ali nije pružilo dodatne detalje, ali Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi ovu optužbu.

Fereira je privedena u Reveru, u saveznoj državi Masačusets, nedaleko od Bostona, a DHS je saopštilo da se ona trenutno nalazi u pritvorskom centru ICE u Luizijani.

Američki predsednik Donald Tramp naredio je ranije da se poveća broj imigracionih službenika u većim gradovima širom SAD u nastojanju da se dostigne istorijski maksimum broja deportovanih, ali ova mera se odnosi i na mnoge strance koji već dugo žive u SAD i na osobe koje nisu kriminalci.

Prema statističkim podacima američke imigracione službe (ICE) više od dve trećine od oko 53.000 ljudi koje je uhapsila i pritvorila ICE do 15. novembra nije imalo krivične dosijee.