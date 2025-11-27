Slušaj vest

Pomoćnik načelnika policijske uprave u Vašingtonu Džef Kerol rekao je danas na konferenciji za novinare da nema naznaka da postoji još neki osumnjičeni za pucnjavu ispred Bele kuće u kojoj je teško ranjeno dvoje pripadnika Nacionalne garde, dok je direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel naveo da će pucnjava biti tretirana kao napad na službenika federalne policije.

On je potvrdio da je dvoje pripadnika Nacionalne garde u kritičnom stanju i da nisu podlegli povredama kako je guverner Zapadne Virdžinije ranije pogrešno saopštio.

Kerol je naglasio da je jedini osumnjičeni koji je bio umešan u incident upucan tokom sukoba i prevezen u bolnicu na lečenje, prenosi CNN.

"Pregled video snimka sa mesta pucnjave na dva pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu u sredu pokazuje da je to delo usamljenog naoružanog napadača koji je napao vojnike", rekao je Kerol.

Naveo je da se napad dogodio u 14.15 po lokalnom vremenu dok su pripadnici Nacionalne garde bili u redovnoj patroli u tom području.

"Osumnjičeni je došao iza ugla, izvadio je vatreno oružje i ispalio hice na Nacionalnu gardu. Pripadnici Nacionalne garde su uspeli da ga savladaju i privedu ga", rekao je Kerol.

Patel je na istoj konferenciji za novinare izjavio da će "počinioci gnusnog zločina u Vašingtonu biti izvedeni pred lice pravde".

"Pošto je ovo napad na službenika savezne policije, ovo će se na saveznom nivou tretirati kao napad na službenika savezne policije", rekao je Patel.

Naglasio je da je napad "stvar nacionalne bezbednosti" i da je američki predsednik Donald Tramp obavešten o incidentu.

"Okupili smo savezne, državne i lokalne agencije za sprovođenje zakona kako bismo upotrebili sve naše resurse i bili sigurni da ćemo pronaći odgovorne za ovaj gnusan čin i izvesti ih pred lice pravde", rekao je Patel i dodao da se moli za dvoje teško ranjenih pripadnika Nacionalne garde.

Gradonačelnica Vašingtona Mjuriel Bauzer je rekla da je u pitanju bio "ciljani" napad i da je osumnjičeni "po svemu sudeći imao nameru da napadne gardiste".

Dvoje pripadnika Nacionalne garde je u kritičnom stanju nakon što su ranije danas upucani ispred Bele kuće.