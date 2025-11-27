Slušaj vest

U Vašingtonu su dva pripadnika Nacionalne garde teško ranjena iz vatrenog oružja u pucnjavi koja se dogodila na manje od dva bloka od Bele kuće.

BBC prenosi saopštenje policije da je osumnjičeni za napad otvorio vatru na dvojicu gardista iz Zapadne Virdžinije juče popodne po lokalnom vremenu, pre nego što ga je savladao drugi pripadnik Nacionalne garde u blizini koji je čuo pucnjavu.

Američki predsednik Donald Tramp, koji je u tom trenutku bio na Floridi, rekao je da je napadač avganistanski državljanin koji je ušao u SAD u septembru 2021. godine.

On se zakleo da će njegova administracija osigurati da osumnjičeni "plati najvišu moguću cenu" za "čin zla, čin mržnje i čin terora".

Identifikovan Avganistanac

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD identifikovalo je osumnjičenog kao Rahmanulaha Lakamala, nazvavši ga "kriminalcem iz Avganistana", bez navođenja njegovog imigracionog statusa.

Britanski javni servis podseća da su desetine hiljada Avganistanaca ušle u Ameriku 2021. u okviru posebnog programa imigracione zaštite nakon haotičnog povlačenja trupa SAD iz Kabula za vreme vlasti bivšeg predsednika Džoa Bajdena.

- Sada moramo ponovo da ispitamo svakog stranca koji je ušao u našu zemlju iz Avganistana pod Bajdenom - kazao je Tramp u sinoćnjem obraćanju uživo naciji.

Služba za državljanstvo i imigraciju SAD saopštila je da je obustavila obradu svih zahteva za imigraciju iz Avganistana dok se ne preispitaju protokoli za njihovu proveru.

Napad u blizini metro stanice

U saopštenju Zajedničke radne grupe za Vašington, koja koordiniše raspoređivanje Nacionalne garde u glavnom gradu, navodi se da se napad dogodio u blizini metro stanice Faragut skver.

Gardisti su bili u patroli blizu prometnog mesta sa puno restorana u koje tokom pauze za ručak dolaze zaposleni iz okoline.

Keš Patel, direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) koji je na čelu istrage, rekao je na konferenciji za medije da su gardisti "bezobzirno napadnuti u užasnom činu nasilja".

Pomoćnik šefa vašingtonske policije Džef Kerol rekao je da se osumnjičeni "pojavio iza ugla" i "odmah počeo da puca iz vatrenog oružja".

On je rekao da su gardisti "napadnuti iz zasede".

- Drugi pripadnici Nacionalne garde u blizini čuli su pucnjavu i reagovali. Oni su zapravo uspeli da intervenišu i da zadrže osumnjičenog, nakon što je upucan, na zemlji dok policija nije stigla u roku od nekoliko trenutaka - kazao je Kerol.

Osumnjičeni upucan četiri puta

Izvori iz policije naveli su za CBS njuz da je osumnjičeni upucan četiri puta.

Nije jasno koje je oružje korišćeno niti je poznat motiv napada.

- Osumnjičeni odbija saradnju sa vlastima - rekli su izvori američke televizije.

Tramp se odmah nakon pucnjave s imanja Mar-a-Lago u Palm Biču oglasio na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) i zakleo se da će kazniti napadača.

- Životinja koja je pucala u dvojicu pripadnika Nacionalne garde, pri čemu su obojica u kritičnom stanju i sada su u dve odvojene bolnice, takođe je teško ranjena, ali će bez obzira na to platiti veoma visoku cenu. Bože blagoslovi našu veliku Nacionalnu gardu i sve naše vojnike i organe reda - napisao je Tramp.