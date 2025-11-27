Slušaj vest

Si, takođe generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, odmah je zatražio najnovije informacije o spasilačkim naporima i žrtvama i izrazio je Džonu Liju njegovo duboko saučešće povodom žrtava i vatrogasca koji je poginuo na dužnosti, kao i njegovo saosećanje porodicama preminulih i onima pogođenim požarom.

Si je pozvao Kancelariju za poslove Hongkonga i Makaa Državnog saveta i Kancelariju za vezu u Hongkongu da podrže vladu HKSAR-a u ulaganju svih napora da ugasi požar, pronađe i spasi zarobljene, leči povređene i pruži pomoć pogođenim stanovnicima. On je takođe pozvao relevantne organe i lokalne vlasti da ponude neophodnu podršku, sa ciljem minimiziranja žrtava i gubitaka.

Vlada HKSAR-a je odmah aktivirala mehanizam za hitne slučajeve. Kancelarija za vezu u Hongkongu je formirala posebnu radnu grupu, održavajući blisku komunikaciju sa vladom HKSAR-a i u potpunosti podržavajući tekuće napore spasavanja.